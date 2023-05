Silvia Barrera, veterana de Malvinas y la mujer más condecorada del Ejército

Silvia Barrera es instrumentadora quirúrgica, veterana de Malvinas y la mujer más condecorada de las Fuerzas Armadas Argentinas. "Era la más chica en ese momento y sigo en actividad en el Ejército. Estoy en el Hospital Militar central de Buenos Aires, me encargo de ceremonial y protocolo", explicó.

La entrevistada estuvo en el rompehielo ARA Almirante Irizar. Embarcó y estuvo en la zona de conflicto del 8 al 18 de junio de 1982.

"Fue muy importante tanto para mi profesión como en lo personal. Yo decidí ir a Malvinas, no había instrumentadoras en el hospital de Puerto Argentino, no había mujeres dentro de la Fuerza del Ejército. Vino el pedido de esta profesión y nos ofrecimos como voluntarias. Fuimos seis, cinco del Hospital Militar Central y una del Hospital de Campo de Mayo. En Malvinas nos tocó ser más de enfermera que de instrumentadoras", detalló en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

Según su relato, fue un "shock" que los hombres encontraran a las primeras mujeres vestidas de verde, puesto que antes el Ejército no había integrado personal femenino.

"Era otra época y otra mentalidad. Después de ese primer momento, empezamos a trabajar juntos en la parte de sanidad, médicos, enfermeros y otras especialidades. Eso fue haciendo que armemos un excelente equipo de trabajo. Fue lento, pero al año siguiente ingresaron las primeras mujeres como profesionales, enfermeras, médicas, abogadas".

"Hacíamos cirugías y curaciones post operatorias. Por eso actuamos más como enfermeras. Cada veterano lo vivió distinto, tanto la vuelta como la participación. Nosotras seis estuvimos dentro del buque, pero elegimos estar en distintos lugares y vivimos una guerra diferente; así también una post guerra diferente".

Por último, afirmó que el mensaje que quiere dejar es el de todos los veteranos: "las Malvinas son y serán siempre Argentinas. Tenemos que tener un equipo dentro de la cancillería que se dedique a tratar de recuperarlas con una fuerza cada vez mayor, a eso no lo estamos viendo. Necesitamos que Malvinas se estudie en los colegios y no lo logramos en estos 41 años. Seguimos pidiendo al ministerio de Educación que se incluya. Sí tenemos la suerte de que las directoras y maestras nos convocan y que los alumnos conozcan de primera mano lo que vivimos".

Escuchar también audio completo: