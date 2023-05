Suben los casos de enfermedades respiratorias y bajan los de dengue

En el marco de la presentación del servicio de Telesalud del Hospital Provincial de Rosario, que permitirá realizar segundas consultas médicas en Samcos y Centros de Salud, atendiendo cinco especialidades -nefrología, endocrinología, hematología, paidopsiquiatría y neurología-, la ministra de Salud provincial, Sonia Martorano, admitió que los hospitales de Rosario poseen una alta demanda causa de enfermedades respiratorias, aunque, en paralelo, se produjo un descenso de los casos de dengue.

“Estamos iniciando lo que es la alta demanda respiratoria. No hemos llegado al pico, estamos recién en mitad de mayo. Lo prevalente es el sincitial respiratorio, eso nos genera una alta demanda de consultas en los hospitales municipales y en los hospitales provinciales”, explicó.

“La respuesta se está dando, pero sabemos que es el momento de lo que se llama la alta demanda respiratoria, que ha cambiado un poco en las fechas y en la presentación después de lo que es el reacomode pospandemia”, señaló y agregó: “Hoy tenemos sincitial respiratorio que responde como un gran pico, como en espigas, pero que va a ir descendiendo; ahora estamos recién iniciando lo que es la alta demanda”.

Consultada sobre si en normal la cantidad de casos, Martorano fue contundente: “Sí, son lo esperable. Lo que nos ocurre es que en 2020 estábamos en pandemia, de la mano del aislamiento, de que no había jardines y no tuvimos casos en pediatría. Es más, nos llamaba la atención, no tuvimos incisión respiratoria, no tuvimos adenovirus en 2020, 2021; prácticamente no tuvimos internaciones siquiera en terapia. O sea, esta población pediátrica no había tenido casos. Ya el año pasado vimos mucho aumento de infecciones virales, las comunes, porque los chicos habían vuelto al jardín y este año, estamos volviendo a esa normalidad previa a la pandemia”.

En cuanto al personal disponible para cubrir la alta demanda, dijo que “tiene que ver con los momentos de picos” y responde a “una demanda nacional, de lo que es pediatría”.

“En Rosario, puntualmente, tenemos pediatras en los hospitales, pero siempre es una demanda de algún modo insatisfecha. Estamos aumentando las plazas de formación en las residencias. En nuestro caso, el año pasado se ocuparon, pero a nivel provincial no. Entonces, en Santa Fe nos están haciendo falta más pediatras, pero es una realidad nacional. Y se está trabajando en todo lo posible para que aumente la formación de los mismos”, expresó.

DENGUE

Dadas las jornadas de los últimos días con picos de 26 grados, el dengue vuelve a ser protagonista. Sin embargo, la ministra de Salud tranquilizó al decir que “los números están descendiendo”.

“Es la evolución esperada de dengue. El dengue evoluciona por brotes cada 3, 4 años, con los años intermedios con pocos casos, 33 el año pasado, 55 el anteaño, y este año sí, tuvimos un aumento de casos de la mano del aumento nacional e internacional”, explicó y aclaró: “No hay que olvidar lo que ocurrió y ocurre en Paraguay, Bolivia, Brasil y Perú. Un número altísimo de casos que eso claramente trajo este aumento en nuestra provincia”.

ÁREA DE TELESALUD

“Es un servicio que ya está funcionando desde agosto de 2021 y tiene que ver con acercar la salud, las consultas al primer y al segundo nivel. Básicamente el Hospital Provincial es un hospital de alta complejidad, de tercer nivel. Entonces hay un nuevo concepto, desarrollado a partir de la pandemia, que es acortar distancias”, dijo la ministra de Salud.

Finalmente, Martorano consideró que ”es el puntapié inicial para generar muchos usuarios de lo que es el segundo y el primer nivel, hacer su segunda consulta y poder ir creciendo en las distintas especialidades y distintas necesidades”.