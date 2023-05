Flor Vigna se bajó de la obra que protagonizaría junto a Luciano Castro

"El Divorcio" es la obra protagonizada por Luciano Castro que ha sufrido una nueva baja en el elenco. En principio, antes de ser estrenada, Leticia Bredice fue reemplazada por Carla Conte. Luego, Natalie Pérez, quien era la protagonista, renunció y en su lugar sumaron a Flor Vigna. En esta ocasión, es la cantante quien le dice adiós.

Finalmente, el elenco de la obra teatral estaba compuesto por la pareja, Pablo Rago y Carla Conte. Pero, Maite Peñoñori confirmó en Intrusos (América) que: "La obra hizo Mar del Plata, le fue muy bien y le está yendo muy bien acá. Ella es muy talentosa. Y, por lo que le pregunté, las razones que me dio son profesionales y me desmiente que haya algo personal. Ya se bajó de otras".

"Flor Vigna se baja de 'El Divorcio'. Va a dedicarse a lo musical. Debutó el 22 de marzo y la última función la hará el 28 de mayo, estuvo dos meses", contó los motivos de la decisión.

"Hablé con Flor y me dijo que quiere dedicarle todo a su música. Hace poco estrenó un videoclip con Juli Poggio y está muy abocada en eso. Siente que no tiene tiempo para dividirse", agregó la panelista al respecto.

Finalmente, reveló quien reemplazará a Flor Vigna en la obra: "Quien ya estuvo ensayando, hizo fotos con el grupo, va a reemplazar a Flor Vigna y debutará el 31 de mayo es Mica Riera, quien interpretó a Fabiana Cantilo en la serie 'El amor después del amor', la biopic de Fito Páez".

FUente: Exitoina