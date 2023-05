El Partido Moderado busca instalar una nueva forma de hacer política en Santa Fe

El Partido Moderado es una nueva fuerza que busca instalar la "nueva política" en la provincia y la ciudad. En esta oportunidad, participará como pre candidato a gobernador Walter Eiguren y María Soledad Arredondo será pre candidata a concejal por Santa Fe por la lista Invencible.

"Me pareció una buena opción, viendo y tomando en cuenta lo que pasa en Santa Fe y Rosario. Mucha violencia e inseguridad, el tema de adicciones, que es lo que quiero cambiar", comentó en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

"Veo a diario a los adolescentes morir, quiero un cambio para ellos, soy maestra tornera, herrera, carpintera. También soy la chica con el primer botón antipánico en Santa Fe, lo recibí en 2014".

La entrevistada explicó que estuvo un tiempo con Patricia Bullrich, que fue quien la apoyó en el estudio, y pudo aprender oficios y capacitaciones. "Se puede cambiar y salir tanto de una violencia de género y de las adicciones. Todo depende de uno mismo, de las ganas y garras que uno le ponga para salir adelante".

"Me postulé por esto, me estoy involucrando muchísimo, gracias a Walter Eiguren que se postula para presentarse de pre candidato a gobernador y eso me da la chance de hacerlo en la ciudad".

"Hablo en todos los barrios, no sólo de adicciones sino también de las salidas laborales, los talleres. Cuento con un grupo de varios maestros de la ciudad de Santa Fe, nos unimos para empezar una nueva política. Queremos involucrarnos en las vecinales y en cada barrio. El principal reclamo es la inseguridad, y también la capacitación, porque si un adolescente se forma no sale a delinquir", dijo por último.

Escuchar también audio completo: