El notable cambio físico de L-Gante tras una semana en la cárcel

A una semana de la detención de L-Gante, su mamá, Claudia Valenzuela, habló del notable cambio físico de su hijo tras una semana en la cárcel.

"Yo no lo puedo ver. Pero las guardias, que le pasan la comida, me dijeron que está bien, incluso que está más gordito", reveló la madre del cantante, que está detenido en una comisaría de Quilmes, en diálogo con Desayuno Americano.

En este contexto, Pochi de Gossipeame contó que, antes de la detención de L-Gante, sus fans estaban preocupados por cómo lucía. "Y... Andaba medio de gira... Los fans me mandaban que se lo veía más flaco y demacrado, estaban preocupados", cerró, al pie del video de la madre del músico hablando del cambio físico de su hijo.

El abogado señaló otras causas que podrían haber comprometido la salud del cantante. “También es el estrés y todo lo que está sucediendo, el impedimento de poder ver a su hija, a su familia”, dijo Alejandro, que contó que Elián Valenzuela podría ser “trasladado al hospital de Quilmes”, si así lo determinan los médicos.

“Se había desmayado una vez y puede pasar a mayores”, recapituló el abogado. “Cuando lo vi me di cuenta de que estaba mal, y les pregunté a todos los que estaban ahí si era normal que estuviera así y nadie me supo responder, así que salí de ahí y pedí un termómetro”, recordó.

Cipolla señaló que L-Gante “hablaba bien pero muy cansado y me dijo que se había dormido muy temprano, que había caído y no se podía parar. Me dijo que era porque no estaba haciendo ejercicio, pero ahí actué yo”, explicó, y dijo que Elián “le pregunta todo el tiempo por su libertad” y le ”dice que quiere encontrarse con su hija”.

