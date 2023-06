Alejandra Rodenas: "Me considero una aliada de kirchnerismo"

A menos de seis meses para que culminen sus mandatos como Vicegobernadora de Santa Fe y Presidenta del Senado, Alejandra Rodenas apuesta a conseguir una banca en el seno de la Cámara de Diputados de la Provincia. La ex legisladora nacional encabeza una lista de precandidatos, que acompaña a la fórmula de Marcos Cleri y Alejandra Obeid para la Gobernación.

En diálogo con Cadena Oh! la ex jueza explicó cuáles fueron los motivos que sobresalieron para tomar la decisión de competir junto al espacio de la vicepresidenta Cristina Kirchner, para la Elección PASO de julio próximo. "La respuesta es muy simple. Cuando renuncié al Poder Judicial en el año 2017, y nos sometimos a la interna del Frente de Todos, como diputada nacional integré como interbloque el Frente para la Victoria, y allí se definieron lazos que mantengo hasta el día de hoy".

"En ese momento la Cámara estaba integrada por compañeros y compañeras muy valiosas como Wado de Pedro, Máximo Kirchner, Mayra Mendoza, Marcos Cleri, Cristina Álvarez Rodríguez, gente con la que votamos en consonancia en aquellas jornadas históricas de resistencia al modelo neoliberal, donde exigimos que el acuerdo con el FMI pasara por el Congreso", agregó Rodenas.

25/5/2003 - 25/5/2023 veinte años y un amor. La Plaza de las convicciones, de las palabras como hechos.

La Plaza del compromiso renovado.

La Plaza infinita. pic.twitter.com/zRaUrTzsOu — Alejandra Rodenas ☀️ (@rodenasale) May 25, 2023

En tanto, la vicegobernadora destacó que "por eso, frente a la convocatoria de este sector, frente a la convocatoria de Wado de Pedro y la intervención de Florencia Carignano, la directora de Migraciones, decidimos ampliar y acá estamos".

"Además, también lo decidí así porque el Gobernador Omar Perotti tomó una decisión, que fue conformar una lista con gran parte de sus ministros y funcionarias. A veces me preguntan si estoy peleada, pero no, yo soy vicegobernadora y tengo una responsabilidad institucional que la voy a cumplir hasta el último día. Ideológicamente nos diferencian muchas cosas, y fue así en estos cuatro años, pero por supuesto no significa que tengamos mala relación", completó.

"Me considero una aliada del kirchnerismo"

En otro tramo de la entrevista, la titular de la Cámara alta provincial admitió que tiene una empatía ideologica con el kirchnerismo y se considera "aliada" de ese espacio político. "Me considero una aliada del kirchnerismo, por esa historia respecto al momento en el que fui diputada nacional, cuando hubo discusiones fuertes, y después por hay una empatía ideológica. Yo considero, hoy más que nunca, que debemos reinvindicar el rol de un Estado presente, como lo queremos desde un peronismo que pueda interpretar las necesidades del Siglo XXI", dijo.

Finalmente, planteó que "esto último no significa estar en contra del sector privado, sino trabajar en sinergia, con diálogo, y apuntalar los proyectos mixtos que se puedan concretar".