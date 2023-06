Viral: La escena de 'Titanic' que explica la implosión del submarino Titan

Las autoridades estadounidenses han comunicado el fatal desenlace del submarino Titan en las aguas del Atlántico: una "pérdida catastrófica de la cámara de presión" habría resultado en una implosión del sumergible a 3.300 metros de profundidad durante su travesía en dirección a los restos del Titanic. Los cinco tripulantes que iban dentro fallecieron en el acto.

Diversas voces ya habían vaticinado esta trágica posibilidad durante los días que ha durado la búsqueda contrarreloj de algún indicio del submarino desaparecido. Entre quienes manifestaron su preocupación por lo que podía ocurrir se encontraba el director James Cameron, que de cuestiones subacuáticas sabe bastante por experiencia propia ya que ha realizado varias inmersiones en las profundidades oceánicas.

En su propia película Titanic (1997), que esta última semana ha sido recordada desde todos los ángulos posibles (dos de los personajes reales que aparecen en la película eran antepasados de la mujer de una de las víctimas, el piloto del sumergible y cofundador de la compañía Oceangate), se hace una descripción muy directa de lo que le pasó al Titan con toda probabilidad.

La película comienza con la tripulación de un barco ruso, el Akadémik Mstislav Kéldysh, dedicado a la investigación oceanográfica. Solo que, más que interesados en la exploración de los restos del Titanic, los equipos que realizan las inmersiones están más interesados en buscar tesoros y objetos de valor entre lo que queda del transatlántico en las profundidades del mar.

