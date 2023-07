Un juez de Reconquista acusó de mal desempeño a los fiscales del MPA

El juez penal, Santiago Banegas, criticó con dureza el desempeño de los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) durante un fallo en que dejó en libertad a un hombre que cumplía prisión preventiva desde hacía diez meses, acusado por violencia de género.

El magistrado fundamentó la excarcelación por el deficiente accionar del Ministerio Público de la Acusación, la misma actuación que “viene demostrando en reiterados tipos de casos y del cual ya estoy cansado”.

Banegas apeló a la reconocida frase de Winston Churchill “donde hay un gran poder hay una gran responsabilidad”, para sostener que el MPA posee un gran poder, “pero no una gran responsabilidad”.

“Si el MPA hace bien la acusación, prueba lo que dice que va a probar y se demuestra en un juicio que él cometió todos estos hechos que usted valientemente y sus hijas denunciaron, se va a ser justicia y él sin duda va a quedar preso. Pero no es hacer justicia tener una persona guardada durante meses para nada. No solo que no es justicia, sino que es una gran injusticia”, señaló el juez.

Asimismo, aseguró que lo “más fácil” para él habría sido, “con dos frases dogmáticas, citando la perspectiva de género, decir que la víctima tiene derecho, citar los debates sobre la ley de víctimas de la provincia, decir que el señor va a quedar en prisión y sé que me lo confirmaría la Cámara sin tener que esforzarme. Ahora voy a tener que esforzarme para decir por qué él va a recuperar la libertad, pero lo voy a hacer porque es lo correcto y lo que corresponde, porque en diez meses el MPA no hizo nada”.

Banegas insistió que, aún a riesgo de poner en juego su función, “entiendo que corresponde darle la libertad al señor porque estuvo durante diez meses guardado, sin hacerse absolutamente nada. Voy a tomar las medidas necesarias para que él no se pueda acercar a usted y brindarle seguridad, dentro de lo que la ley me permite hacer”.

Sobre el desempeño del MPA, el juez eximió de responsabilidad a la doctora Díaz, la cual “ha sido excelente en todas las audiencias que hemos tenido hasta ahora, pero lo digo como institución en general”. Díaz había asumido la causa en lugar de Aldo Gerosa, el fiscal sancionado por la Asamblea Legislativa por su desempeño en el caso Marcelo Galaz.