Biblioteca rodante Doña Galinda, una invitación al encuentro y la lectura

Laura Visciglio es maestra de nivel inicial y decidió seguir un sueño, unir pasiones e invitar a la lectura y el encuentro con su biblioteca rodante Doña Galinda. Desde Buenos Aires, hace años recorre distintas localidades llevando su proyecto.

"Aunque suene utópico, esto es un sueño que se volvió realidad, está sucediendo. Es una biblioteca que va en busca de las personas, la idea es acortar distancias entre los libros y personas, invitando al encuentro", comentó.

"También pude combinar dos pasiones que sentía, las ganas de viajar y la valoración del arte para las personas. Disfruto de experiencias culturales diversas, sólo el viaje no alcanzaba... Yo trabajaba en escuelas, soy maestra de nivel inicial, entonces me di cuenta que el libro, la fantasía, generaba en las personas algo especial. Por eso se me ocurrió armar una biblioteca rodante, viajar y compartir literatura", explicó al aire en Cadena OH!

"El libro es la excusa para encontrarse, y despiertan muchas cosas. Por eso, hace más de un año que ya no vivo en Buenos Aires. Durante 6 años lo hice en mi provincia en diferentes lugares, recorrí barrios y comunidades... Ahora estoy en el norte de la provincia de Santa Fe".

El recorrido fue largo, un proceso completo y un paso a paso. Incluso, se compró su camioneta sin saber manejar, "me faltaba aprender y lo resolví", apuntó.

"Es un proyecto autogestivo, pero fueron muchos años de estudiar, de comprarme libros. Un poco de eso se trata, ls condiciones nunca son las ideales ni lo que queremos, pero no significa que no se pueda", dijo en diálogo con Hugo Isaak.

Para Laura, "hay que empezar con respeto, voy tratando de conocer a las personas, pedir permiso, presentarme. Cuando estuviste en el lugar, ya la resonancia llega. Pero hay lugares que no tienen ni idea de quién soy ni que hago, golpeo puertas en la municipalidad, escuelas, comunas. A veces pasa o a veces no".

Por último, respecto al material que lleva, afirmó que "son libros desafiantes, la invitación es esa. Me dedico al tabajo con las infancias, pero la realidad es que el criterio de selección lo trabajé mucho. No tengo cualquier libro, quiero que haya una calidad desafiante, que las personas se acerquen, construyan un encuentro y disfrute de la lectura".

Escuchar también audio completo: