Vignatti sobre la venta de Farías: "La operación está encaminada pero aún está lejos de concretarse"

Desde la semana pasada, el único tema que circula en el Mundo Colón es la transferencia de Facundo Farías al Inter Miami. El viernes pasado se confirmó el acuerdo de palabra entre ambos clubes por el 100% del pase.

Si bien ayer hubo una reunión para oficializar el traspaso, los dirigentes de Colón apuntaron que en el contrato no figuraba lo que previamente habían pactado, porque no incluían una suma de dinero que debía recibir el club y, además, había gastos estipulados que el Sabalero no debía hacerse cargo.

Este mediodía, el presidente de Colón, José Vignatti, habló con los colegas de Cadena 3 y con respecto a la transferencia apuntó: "La operación está encaminada, pero hoy está lejos de concretarse. Aún hay cosas importantes por resolver".

"Si había un interés por Farías, me parece que los dirigentes éramos lo que debíamos llevar la negociación de forma directa con Inter Miami. Pero no fue posible porque los representantes siempre ponen trabas para que no sean tan claras las cosas" subrayó sobre la actitud de los apoderados.

En referencia a la polémica por el viaje de Farías a La Paternal para enfrentar a Argentinos Junuors el domingo pasado, el presidente reveló: "No sé qué le dijeron al jugador, pero conmigo nunca se habló de que no viaje. Me parece un absurdo". No obstante, después agregó: "Desde mi forma de ver no había ninguna objeción para que viaje. Nosotros podemos decir que viaje o invitar a que viaje".

"Claramente, es el técnico es el que decide si lo pone de titular o no. Jamás le dije a Gorosito que ponga o saque a algún jugador. Eso es una fábula" aclaró.

Por su parte, el dueño del Inter Miami, Jorge Más, habló con medios de Buenos Aires y confirmó que "Facundo Farías ya es refuerzo, tenemos un acuerdo".

Teniendo en cuenta estos idas y vueltas, la pregunta es: ¿Seguirá la novela o se concretará el pase? Las próximas horas serán cruciales.