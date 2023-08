Gobernador Crespo apuesta al cuidado del ambiente: un árbol por cada pasacalle

La comuna de Gobernador Crespo implementó una medida que apunta al cuidado del medio ambiente en el marco de la campaña electoral, donde se utilizan muchos carteles, pasacalles y volantes. La idea propuesta por el oficialismo local y apoyada por la oposición, es que cada fuerza política done un árbol por cada uno de los carteles que colgó.

"Es una ordenanza y el fundamento tiene la contaminación ambiental y visual, creo que los políticos tenemos que dar el ejemplo. Ya estamos en el cambio climático, se ve con las altas temperaturas en invierno", comentó Luciano Lemaire, presidente comunal de la localidad.

"Entonces vimos la gran cantidad de pasacalles, cartelería y volantes de las elecciones PASO, y a nosotros como candidatos incluso nos dieron vergüenza nuestros carteles. Más allá de la apatía que existe por los políticos, hablando con la gente nos dimos cuenta que no podemos prohibir la cartelería porque no podemos prohibir la libertad de expresión. Pero sí se nos ocurrió que se done un árbol. Lo charlamos con la oposición ese mismo domingo de las elecciones y se aceptó", explicó en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

"Salió la ordenanza y faltará reglamentar, para saber qué árbol y dónde se coloca. Pero la idea es que sea un parque o un lugar simbólico para que sean los árboles de la democracia. La idea es ponerlo en la zona norte del pueblo, camino a la fábrica de lácteos Tregar. Queremos armar allí un Parque de la Democracia. En Gobernador Crespo no vamos a tener problemas, pero sí vemos los candidatos a diputados a senadores y empapelan el pueblo, pero se llamará a dirigentes políticos para que los donen y sino se sacarán los carteles", replicó.

En este sentido, hizo una autocrítica y afirmó que hay "muchas falencias en el tema del medioambiente, desde el municipio, provincia y nación. Por eso creemos lógico que del sector político colaboremos y seamos ejemplo".

Escuchar también audio completo: