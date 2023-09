Messi y un mensaje que ilusiona a todo el pueblo leproso: "Siempre estuvo la idea de poder disfrutar del fútbol argentino y jugar en Newell's"

Este jueves, se dio a conocer la entrevista de Miguel Granados con Lionel Messi. Según el propio humorista, la intención era tocar temas por fuera de lo deportivo y humanizar a la estrella.

Igualmente, siempre el fútbol termina siendo el eje central de cualquier entrevista con el mejor jugador del mundo en ese deporte. Messi es amado y admirado a lo largo de todo el planeta por lo que transmite con un balón.

En Argentina, si bien tuvo sus idas y vueltas con el público, luego del título en Qatar se consolidó como uno de los máximos ídolos históricos de la selección. A partir de la calidez y el amor que le expresan como modo de agradecimiento por las alegrías generadas, el rosarino se siente mucho más cerca con sus compatriotas.

Al respecto, Messi dejó un mensaje que ilusionó a todo el pueblo argentino y, sobre todo, a los hinchas de Newell's. "En lo personal siempre estuvo la idea de poder disfrutar del fútbol argentino y de poder jugar en Newell's, más aún que ahora somos campeones del mundo. Desde chiquito iba a la cancha y era mi sueño jugar ahí".

"SIEMPRE ESTUVO LA IDEA DE PODER DISFRUTAR DEL FÚTBOL ARGENTINO Y JUGAR EN NEWELL'S", Leo Messi y el sueño de vestir la camiseta de la Lepra. ¿Y Fideo en Central? 📹 @olgaenvivo pic.twitter.com/YGxB3o2085 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 21, 2023

En otro tramo de la nota, Messi aclaró su situación con el París Saint Germain: "La verdad que no fue como esperaba. Ahí no estaba bien, aunque me tocó ser campeón del mundo ahí".

"Estaba en el lugar dónde habíamos ganado la final y por culpa nuestra ellos no pudieron ser campeón del mundo otra vez. Fui el único jugador del plantel que no tuvo reconocimiento de su club.

Entre tantos idiomas, Lionel Messi decidió hablar en BASADO. 🇦🇷🚬pic.twitter.com/Zp78bUWs9j — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 21, 2023

Por último, se refirió a su manera de vivir el fútbol a los 36 años: "Se me nota mucho cuando estoy contento adentro de la cancha. Era la idea empezar a descomprimir un poco. Después de tantos años de carrera, quería empezar a disfrutar".