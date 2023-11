Margarita Barrientos adelantó que votará a Javier Milei en el balotaje

La titular del comedor Los Piletones Margarita Barrientos aseguró que en el balotaje del 19 de noviembre votará por el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.

"Lo voy a votar. La gente tiene que tener un cambio", aseguró Barrientos, quien fuera muy cercana al ex presidente Mauricio Macri cuando era jefe de Gobierno, pero luego tuviera palabras de críticas con el líder del PRO.

En declaraciones radiales, expresó: "Los gobiernos que venían trabajaban para todos por igual. Yo en estos cuatro años he sufrido mucho. En Los Piletones le doy de comer a 3000 personas diariamente. En Santiago del Estero tuve que cerrar el comedor donde comían 6000 personas por día porque no lo podía mantener. Me cansé de pedirle al gobierno. La mercadería que nos mandaban estaba vencida, con gorgojos, con gusanitos".