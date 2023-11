Fuerte impacto en Santa Fe de los planteos que realizó Milei sobre obras públicas

A días de haber triunfado en el balotaje contra Sergio Massa, el presidente electo Javier Milei comenzó a mostrar vestigios de lo que serán sus políticas más importantes de gestión. En ese marco, el dirigente de La Libertad Avanza generó una tensión particular respecto a un aspecto que es clave para las provincias argentinas: obras públicas.

Sobre este punto Milei fue contundente y respondió en una nota con Alejandro Fantino en Neura: "No hay plata". "Nosotros no tenemos plata, por lo cual esas obras pueden ser entregadas al sector privado y que la terminen ellos", adelantó.

Según consideró el líder de La Libertad Avanza (LLA), cada intendente o gobernador deberá buscar la forma de financiamiento, puesto que "vamos a ir a un sistema de iniciativa privada, a la chilena". "No hay plata. Si no hacemos el ajuste fiscal nos vamos a la hiperflación, con el 95 por ciento de pobres", dijo.

Al respecto, en el seno del armado de gestión de Maximiliano Pullaro se tomaron con severa preocupación estas declaraciones del electo presidente, y ya es un aspecto que condiciona el trabajo que deba hacer el actual senador por el departamento General López, Lisandro Enrico, al mando del ministerio de Obras Públicas de la Provincia.

"Va a ser complicado, no sólo por ese esquema que viene de nación, pero también por la inflación. Pero bueno, buscaremos alternativas de financiamiento dentro y fuera del país, vamos a buscar la manera de ser eficientes y transparentes", expresó el legislador en diálogo con Marcelo Garrido, en el programa "Mañana Oh", por Radio Cadena Oh!.

En esa línea, añadió que "cambiaremos como podamos estas circunstancias que tenemos. Energía, trabajo y equipo no nos van a faltar".

Respecto al "modelo a la chilena" que propone Milei para desarrollar obras en el país, Enrico explicó que "el privado hace la obra y después la cobra pero solamente eso lo hace Chile en el 20 por ciento de las obras, que son las que se pueden recuperar con un peaje, y el resto de obras las hace el Estado. Hay obras que sólo puede hacer el Estado".

"Nosotros vamos a defender a Santa Fe como provincia, vamos a hacerle planteos con respeto al nuevo presidente", definió finalmente el futuro titular de la cartera de Obras Públicas de la gestión de Maximiliano Pullaro.

