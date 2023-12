Monteverde: “La política tradicional nos trajo hasta acá”

El concejal de Ciudad Futura, Juan Monteverde, quien estuvo muy cerca de ganar la intendencia de Rosario, habló de varios temas de orden municipal y nacional. El edil de la fuerza política que construyó hace 10 años, evaluó el año, hizo un ácido análisis de la política y habló de la nueva tasa que busca implementar la ciudad de Rosario.

En diálogo con Cadena Oh!, Monteverde expresó: “Estamos cerrando un año muy complicado, muy duro, muy doloroso. Tenemos la particularidad en Rosario que a la suma de problemas que tenemos en Argentina, como la inflación, la pobreza, la desigualdad, además de todo eso se suma la crisis de violencia que vivimos y todas las semanas un hecho nuevo. Fue un año donde debatimos cómo salir de la crisis en que vivimos a nivel nacional, provincial y municipal. Las urnas hablaron, en Rosario, por muy poquito, no pudimos ganar la intendencia. Lo que habría sido un cambio muy importante”.

Y agregó: “La prioridad número uno es: construir una Rosario sin miedo. Y en eso vamos a trabajar todos los días del año, desde donde nos toque”.

Su visión sobre la política tradicional

“Yo creo que en Argentina, hace por lo menos 10 años, que estamos discutiendo las mismas cosas, de la misma forma y con los mismos malos resultados. Nosotros sostenemos que la democracia en Argentina está bloqueada, que no va para un lado ni para el otro. En el caso de Rosario, lleva más de 30 años el mismo gobierno. Hay una crisis de imaginación política, de la política tradicional que nos trajo hasta acá. A esta democracia bloqueada o la desbloqueamos desde abajo con proyectos que intenten correr el límite de lo posible o se corre desde arriba con proyectos autoritarios. Lamentablemente, la gente eligió por estas ideas. Las ideas de Milei no nos van a llevar a buen puerto”.

“El desafío es demostrar que esto que nos está pasando no se sale con salidas autoritarias sino con ideas democráticas”.

“Estoy convencido de que no nos saca adelante ni un presidente, ni un político, ni un partido político, tenemos que construir nuevas formas diversas, plurales donde nos respetemos. Yo soy optimista, Rosario y Argentina tienen futuro, pero debemos cambiar la cultura política".

“Yo pienso que hoy hay un reseteo general de la política. Opino que hoy hay que volver a discutirlo todo. Ya las identidades partidarias no representan lo que representaban. Tenés gente de izquierda y derecha en todos los partidos. Hay que hacer el esfuerzo de juntarnos todo lo mejor. Y establecer un diálogo político de todo, todo lo que viene tiene que ser con gente nueva, con gente que no haya gobernado”.

Nueva tasa municipal

Para concluir habló de la nueva tasa que busca imponer el ejecutivo rosarino. “Es la muestra de todo lo que hablamos antes. Si una Municipalidad no se puede hacer cargo ni siquiera del mantenimiento de las calles, demuestra la crisis absoluta en la que vivimos. Y muestra un municipio impotente”.

“Acá se generó un impuesto extra para algo que ya está en los gastos corrientes. No le podemos pedir a la gente que pague más por un gasto corriente que esta en el presupuesto. La TGI es para el mantenimiento básico de la ciudad. Es un nivel de disparate de una política que no tiene ideas, no tiene rumbos, la receta es la misma: que pague la gente”, cerró duramente el concejal.

