Reflexiones de Rubén Rossi sobre las falencias del fútbol formativo en Argentina

Rubén Rossi es un ex jugador de fútbol, campeón del mundo juvenil en 1979 con aquella recordada Selección Argentina dirigida por César Luis Menotti. Luego de su etapa como profesional, se convirtió en un exitoso formador de futbolistas.

Gracias a sus conocimientos y a su enorme cantidad de capacitaciones, estamos ante una eminencia del fútbol base. Sin dudas, es más que una palabra autorizada para referirse al bajo nivel de las divisiones inferiores en Argentina. "En nuestro país nadie hace un control ni evalúa el trabajo de los formadores. ¿Sabemos si están capacitados? ¿Por qué ocupan a esos lugares? ¿Quiénes son los encargados de formarlos? Nadie sabe estas respuestas. Todos piensan que si uno gana es bueno y si pierde es horrible" cuestionó el técnico de 50 años en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

"Creo que nosotros debemos hacer un mea culpa. Hay una seria falla en la formación. ¿La educación y la transmisión de valores no importan? Parece que si ganas está todo bien, no importa cómo. Por eso a los jugadores les piden que la tiren a cualquier lado con tal de ganar. No les enseñan nada a los futbolistas. No los respetan. Llegan a Primera con lo poco que tienen" apuntó Rossi contra la nula transmisión de conocimientos de los entrenadores de fútbol base.

"La única gran responsabilidad de los formadores es que sus futbolistas crezcan. Los niños y adolescentes pueden aprender jugando, pero necesitan sí o sí de un formador sepa para que les enseñe los conceptos individuales y colectivos. Hay un montón de situaciones que se dan en el juego que se las tiene que enseñar" prosiguió.

Consultado sobre qué deben enseñar los formadores, Rossi explicó: "Los jugadores tienen que aprender la diferencia entre desmarcarse y distraer, que detrás de una diagonal viene una recta, un defensor debe saber defender mano o mano... deben conocer esos conceptos para que aprendan a jugar al fútbol. Si uno no entiende que el fútbol es colectivo está perdido. El fútbol son pequeñas sociedades dentro del campo de juego".

En medio de la charla, Ramón Mántaras compartió la misma visión que Rossi y señaló: "En mi carrera tuve casi 850 chicos y no más de 40 llegaron a Primera División. Esta es una realidad que no la entienden. No todos tienen las capacidades. Hay que saber enseñar, tener fundamentos y no se debe tener un sólo libro. Cada cosa en su tiempo".

"El lugar que él tiene no tiene publicidad. Muchos creen que los chicos salen de un pimpollo. Trabajamos siempre por etapas. Hay que llenarlos de conocimientos para ver qué posibilidades tienen de llegar a Primera" indicó el Indio al final de la nota.

