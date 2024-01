Una banda de delincuentes desvalijó una casa a la vuelta de la Comisaría 8ª

Una vez dentro de la cochera y con la familia dentro de la casa durmiendo, se dirigieron directamente a una moto que estaba cubierta, una XR de 150 cm³ y huyeron del lugar por Padre Genesio llevándose además dos garrafas, cajas de herramientas y un par de zapatillas.

En otro video, más tarde, a las 2.45, uno de los ladrones regresó con un menor para seguir sumando elementos a su botín. En este caso sustrajeron una amoladora y una hidrolavadora, y luego se retiraron.

La víctima, dueño de la casa relató: "Me robaron dos veces en la misma noche, primero se llevaron la moto que no funcionaba, y no tengo idea de hacia dónde se fueron. Después regresaron y se llevaron garrafas y otras pertenencias. No tengo ni idea de su dirección de escape, fue completamente caótico", afirmó.