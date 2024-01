Curcio se mostró enojado por la decisión de Delfino: "Ya no aguanto más, esto fue el colmo para mí"

La polémica decisión de Iván Delfino de no tener en cuenta a seis juveniles trajo estragos en el Mundo Colón. Nahuel Curcio, uno de los damnificados, habló este miércoles con la prensa y expresó su enojo por esta determinación del entrenador.

"No me esperaba esta noticia. Fue un baldazo de agua fría. No pensaron en nosotros y no tuvieron en cuenta que faltan dos días para que cierre el libro de pases" apuntó el chico de 20 años.

"Hace dos semanas tuve clubes de la Primera Nacional que estaban interesados en mí y no me dejaron irme. Tampoco me quería ir" admitió.

Nada de sentido de pertenencia increíble , dios mío 🤦🏻‍♂️ — Nahue.curcio (@NahueCurcio) January 30, 2024

Las idas y vueltas con la dirigencia

Sumado a la decisión de Delfino, la furia de Curcio fueron las idas y vueltas con la dirigencia. "Lo peor de todo es que a la mañana arreglé los papeles con la dirigencia para firmar y quedarme en el club. Después a la tarde Delfino me dijo que no me quiere. No los termino de entender" disparó el juvenil.

“Yo lo que soporté todo el año pasado fue una cagada de palos, me subieron, me bajaron. Me dijeron que iba a firmar, después no. También pasamos muchas cosas en la pensión y nunca dije nada, me callé la boca, pero ya no aguanto más, esto fue el colmo para mí" expresó enojado.