La exesposa de Exequiel Palacios contó la verdad sobre el remate de la medalla de Qatar

Yésica Frías salió este jueves a aclarar lo ocurrido con la medalla de campeón del mundo de Qatar 2022 y una de las camisetas de la Selección Argentina del mediocampista Exequiel Palacios, su ex pareja con quien mantiene una disputa económica mientras tramita el divorcio.

Ante tanta repercusión por sus impulsivas declaraciones, Frías volvió a hablar e intentó contar más detalles de la subasta con la que intentó cubrir una deuda por un departamento que la influencer tiene en el partido de Tigre.

“Yo nunca dije que lo iba a subastar, dije que iba a hacer lo necesario para pagar la deuda”, comenzó la mujer en declaraciones al canal de noticias TN, con un tono de indignación por el momento que está atravesando.

Además, agregó: “Yo no iba a subastar las cosas de él, porque sus cosas las tiene él. Yo tengo cosas que él me regaló”. Y despejó una gran polémica tras los comentarios de rechazo de parte de la gente, quienes se mostraron en contra de la ex pareja de Palacios por monetizar las reliquias de la consagración en Qatar, cuando todavía estaban en una relación.

“Como yo quiero terminar de pagar el departamento y no quiero tener un recuerdo, lo vendí, creo que no está mal”, contó con respecto a la camiseta que le entregó a su comprador Federico, la cual estaba firmada por el jugador de 25 años con una dedicatoria especial: “Para el único amor de mi vida”.

“¿Cómo yo voy a vender una medalla? Primero que es una medalla que le corresponde a él porque la ganó él. En ningún momento dije que iba a vender la medalla”, declaró, aunque sí reconoció que la que remató fue una réplica que el propio futbolista le había regalado.

Ante la viralización de la noticia, los seguidores del jugador de la Selección Argentina se mostraron indignados por las ventas de las pertenencias del actual futbolista del Bayer Leverkusen.