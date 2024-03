Giacometti: "La policía está siempre en condiciones de combatir, pero falta capacitación"

En diálogo con SIN MORDAZA TV, José Luis Giacometti, excomisario general de la policía y actual abogado penalista, sostuvo que "el delito en sí mismo se transformó a través del tiempo" y precisó: "El delito va incrementándose por distintas razones: por la falta de trabajo, por la falta de educación, por los problemas sociales; todo eso colabora en formar delincuentes".

Para Giacometti, "la policía está siempre en condiciones de combatir, pero el problema es la capacitación que se le da al personal". En este sentido, explicó que "la capacitación que se da entre un suboficial y el oficial es distinta".

"El oficial tiene que prepararse para la voz de mando y para diagramar operativos, etc. Antes el oficial debía estar capacitado, tenía que ir armándose de conocimiento, hacer cursos de criminología -de la especialidad que quisiera- y cursos en general", manifestó.

Y continuó: "El problema es que la capacitación del personal se hace cada vez más difícil porque no se cuenta con la cantidad de gente necesaria; la gente que se retira y la gente que ingresa no es la cantidad suficiente, entonces los sacamos (a los policías) medio crudo para que se hagan en la calle; ese es un problema muy serio".

Por otra parte, dio su parecer acerca de la propuesta del Gobierno en torno a la reincorporación a la fuerza de policías ya retirados. "El personal que está retirado no quiere arriesgar su tranquilidad; lo he hablado con varios y todos dicen lo mismo: hoy estoy tranquilo, no estoy nervioso, no tengo que llevar un arma encima".

Por último, Giacometti se refirió a la responsabilidad de los abogados y al trato que se les debe dar a los presos. "Decir que estudiamos Abogacía para ser socio del delincuente, no es así. Nosotros tenemos una responsabilidad como abogados; a nuestros defendidos tenemos que darle una protección determinada en lo que a reglamentos y leyes corresponda".

"No podemos permitir que sean sometidos a cualquier clase de tortura o actos que no estén de acuerdo a las órdenes, los reglamentos, las leyes y a la Constitución; la Constitución es muy clara: la cárcel se ha hecho para reformar, no para castigar", afirmó.

Para el abogado, "que la persona que cometió un delito cumpla una condena me parece formidable, pero debemos que tener cuidado. Lo importante es que ese hombre que está en la cárcel esté debidamente cuidado y protegido".

"Por más que sean presos de alto perfil y tengan que cumplir una condena, tienen que hacerlo con un determinado statu quo de de vida; no podemos castigarlos y colgarlos de una cruz. Hay que respetar las leyes, por lo que no pueden ser torturados o vejados", concluyó Giacometti.