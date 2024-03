Newell's debuta en la Copa Argentina con la obligación de ganar en Santa Fe y evitar posibles fantasmas

Este viernes a partir de las 15:00hs, Newell's debutará en la Copa Argentina frente a Ferrocarril Midland en el estadio Brigadier Estanislao López. El árbitro del encuentro será Luis Lobo Medina.

La semana para la Lepra fue bastante controversial y poco adecuada para preparar un duelo clave para el futuro del equipo en el corto plazo. Los dichos de Franco Díaz generaron un revuelo en todo el ambiente Rojinegro y la dirigencia tomó cartas en el asunto, puesto que no fue convocado para viajar a Santa Fe.

Más allá de la situación del mediocampista, la buena noticia para Mauricio Larriera es que podrá contar con Éver Banega. Su sanción no corre en el torneo federal y, por tal motivo, volverá al once titular para manejar las riendas del juego leproso que tanto echó de menos cuando no estuvo.

Por otro lado, en el sector defensivo el Rojinegro no contará con Gustavo Velázquez e Ian Glavinovich, ambos convocados a sus respectivas selecciones nacionales. Los principales apuntados para reemplazarlos son Tomás Jacob y Leonel Vangioni, quienes conformarán la dupla de centrales.

Probable formación de Newell's en el debut frente a Midland

Ramiro Macagno; Armando Méndez, Tomás Jacob, Leonel Vangioni, Ángelo Martino; Julián Fernández, Rodrigo Fernández Cedrés, Éver Banega; Francisco Gonzalez, Juan Ignacio Ramírez y Brian Aguirre. DT: Mauricio Larriera.