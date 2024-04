Milei dejará de volar en aviones de línea por cuestiones de seguridad

"El presidente no puede viajar más en vuelos comerciales", dijo este martes el vocero Manuel Adorni al ser consultado en el marco de su habitual conferencia de prensa.

"El Ministerio de Seguridad advirtió sobre los riesgos de que el Presidente vuele en vuelos de línea", dijo el portavoz de Javier Milei. Desde la cartera a cargo de Patricia Bullrich habían elevado "un informe reservado" del por qué de esa sugerencia.

"No hay plata, pero hay que cuidar al Presidente. Es un tema que no lo hemos discutido todavía, pero no me parece que no sea un tema a poner sobre la mesa. Hay que considerar que la Argentina está en una etapa de austeridad, pero también tenemos que cuidar al Presidente", había declarado Bullrich unas horas antes en una entrevista.

"No es lo mismo un avión de línea donde hay un montón de personas, de equipajes, de situaciones que se pueden dar, a un avión controlado totalmente por nosotros, por la seguridad presidencial, por la Casa Militar, por los pilotos de la fuerza aérea, no es lo mismo", advirtió la funcionaria a cargo de Seguridad.

Al comienzo de su mandato, Milei había anunciado su intención de utilizar vuelos comerciales para sus actividades oficiales. Incluso se habían detallado los posibles ahorros económicos que esta opción ofrecía, pero ahora ha sido descartada por motivos de seguridad.

El último viaje realizado por el mandatario a través de Aerolíneas Argentinas fue a Miami, donde recibió el reconocimiento como "Embajador de la Luz" por parte de la comunidad judía. Durante el viaje, hubo una escala en Texas, donde Milei se reunió con el influyente empresario Elon Musk.