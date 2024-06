¿Cómo reaccionó La Tora al saber que Coti Romero está saliendo con Nacho Castañares?

A 8 meses de anunciar la separación de Nacho Castañares, Lucila “La Tora” Villar habría reaccionado molesta al enterarse de que su ex está manteniendo un romance con Coti Romero, su excompañera de Gran Hermano 2022.

En nota con LAM, la correntina confirmó que se está conociendo íntimamente con Nacho y habló del fin de la amistad con La Tora.

COTI ROMERO CONTÓ CÓMO REACCIONÓ LA TORA ANTE SU ROMANCE CON NACHO CASTAÑARES

“Con Nacho estamos solteros hace un montón de tiempo. La Tora ya tuvo una relación también. Yo la consideraba una amiga, y mucha gente diga que está mal lo que estoy haciendo, pero uno no elige qué sentir”, expuso la ex GH.

Atento a las declaraciones de Coti sobre La Tora, el integrante de LAM Fefe Bongiorno le preguntó a Romero: “Dijiste que considerabas la Tora una amiga, pretérito imperfecto. ¿Se puede saber por qué?”.

Y la ex GH explicó por qué habló en pasado: “Ahora no tenemos la misma conexión que teníamos en su momento”.

“Después me dijeron que me dejó de seguir (en Instagram) y la dejé de seguir también. Pero siempre nos saludamos bien. Tenemos una buena relación laboral”, contó Coti.

LA VERSIÓN DE INFIDELIDAD QUE COMENZÓ A ROMPER LA AMISTAD DE COTI ROMERO Y LA TORA

“Antes hubo un rumor, de que yo estuve con Nacho cuando estaba con ella y no fue así. Pero le puede molestar”, expuso Coti, dando cuentas de que el vínculo con Lucila cambió hace tiempo.

Poniéndole picante a sus palabras, la correntina continuó: “Si a mí me pasa que una amiga de toda la vida quiere estar con un ex mío, me chupa un huevo, porque cuando suelto, suelto definitivamente y ya no siento más nada con esa persona”.

Dejando entrever que La Tora aún no se olvidó de Nacho, Coti siguió: “Sé que hay gente que no le pasa lo mismo y le puede doler y decir ‘no quiero tener más relación con esta persona’”.

“Pero no sé las cosas que le pasan a ella, pregúntenselo a ella. Nosotras no hablamos más, solamente nos saludamos”, expuso Coti en LAM, confirmando su incipiente romance con Nacho y el fin de la amistad con La Tora.

