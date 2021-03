Mario Baudry apuntó contra Leopoldo Luque: "Cada día está más complicado"

Tras la muerte de Diego Maradona, salieron a la luz polémicos audios en los que se escucha a Leopoldo Luque, su último médico clínico, hablando de su paciente de manera más que despectiva.

Mientras la Justicia lo sigue investigando para determinar si una mala praxis provocó el fallecimiento del Diez, Mario Baudry lo defenestró al aire. El novio de Verónica Ojeda remarcó que judicialmente Luque está "complicado" y explicó cómo avanza la investigación.

"No voy a responderle nada por respeto a Dieguito Fernando. Entiendo la desesperación de Luque que cada día se le van cerrando más puertas. Y cada día está más complicado... Y cuando termine la junta médica va a estar aún más complicado. Es más fácil atacar al adversario que salir y contar la verdad", expresó en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Además, hizo referencia a los polémicos audios en los que Leopoldo se refirió de forma despectiva a su paciente. "Los audios de él no se pueden ocultar. No me sorprenden sus declaraciones porque esta gente, como escuchás en los audios, se organizaban para descalificar a la familia... Y fijate lo que pensaba Luque de Diego“, sentenció.

