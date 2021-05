Ronald Koeman: "La competencia está muy igualada"

El entrenador del Barcelona Ronald Koeman afirmó este lunes que "la liga no se ha escapado aún" para su equipo, que mañana visitará a Levante con la chance de trepar a la punta si consigue una victoria.

Barcelona, con 75 puntos, comparte el segundo lugar junto a Real Madrid, a dos puntos del líder Atlético de Madrid, al que no pudo vencer este sábado en el Camp Nou.

"Estamos en la misma situación. La liga aún no se ha escapado. Atlético va por delante pero tampoco hay que pensar más en los demás, porque siempre existe opción y primero hay que ganar los partidos", afirmó Koeman en una rueda de prensa previa al partido con el Levante.

El entrenador neerlandés dijo también: "La competencia está muy igualada. Nos cuesta por muchas cosas; físico, presión... Hay que dar el máximo y nada más. Los demás también ponen dificultades. Hay que sobrevivir y analizar. Cada vez quedan menos partidos".

"Está todo muy apretado" insistió Koeman tras lo cual confesó que se ve "dirigiendo" al Barcelona en la próxima temporada y reiteró: "Desde el primer día el presidente (Joan Laporta) me demostró su confianza, para mí no es algo para estar preocupado, firmé dos años de entrenador y yo me veo como entrenador el año que viene".

Finalmente admitió: "Si no es así, el presidente hablará conmigo, pero no hablaremos hasta que termine la temporada, ahora no es el momento, lo más importante es el final de la liga y no mi futuro como entrenador".