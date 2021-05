Lionel Scaloni: "Nosotros apostamos al equipo, la unión y el trabajo"

En la previa de los primeros dos partidos de la Selección Argentina en el 2021, Lionel Scaloni habló sobre la actualidad del conjunto nacional: "En el fútbol gana sólo uno, todos queremos ganar, pero gana uno. La Copa América es muy difícil, imaginate un Mundial. No se puede salir a la cancha pensando que no se obtiene algún título hace tantos años, eso lo único que hace es que uno no rinda al máximo. Lo mejor es salir sabiendo lo que se tiene que hacer dentro de la cancha, que hay un plan de partido, que tenes compañeros que te van a respaldar e intentar hacerlo lo mejor posible".

Leer también: Conmebol rechazó pedido aplazamiento Copa América de Colombia

A pocos días de los encuentros por las Eliminatorias Sudamericanas ante Chile y Colombia, el técnico argentino se refirió a los jugadores convocados y la situación sanitaria que se vive alrededor de la misma: "La idea era no traer un futbolista de afuera después porque eso podría generar problemas por la pandemia que estamos viviendo. La idea es que el jugador que esté en la Copa ya esté entrenando acá con nosotros, por eso la inclusión de Exequiel Palacios, Lucas Alario, Nicolás González y Nicolás Domínguez que ahora tienen problemas físicos pero nosotros no podíamos no convocarlos porque, si en 20 días daban respuestas positivas, llamarlos sería una locura convocarlos porque estarían fuera de la burbuja. Aguardamos dar la lista esperando qué pasará con los jugadores sobre todo de River y, días antes de la Copa, dar la definitiva, pero no va a ser con ningún futbolista que no esté entrenando acá". Además, a la hora de puntualizar sobre los arqueros, manifestó que es un puesto donde hay que tomar recaudos, no se puede llamar a uno dentro de 20 días y meterlo en una burbuja. "Cuando Franco (Armani) y los demás compañeros nos digan que están bien, decidiremos los tres arqueros que se quedan ya casi empezando la Copa".

"Con respecto al lateral derecho, nosotros con Foyth y Gonzalo (Montiel) estamos muy conformes. Cuando Gonzalo estuvo con nosotros, siempre jugó. Lamentablemente Juan los últimos partidos no pudo estar y esperemos que se recupere. En el Villarreal están haciendo lo posible para que pueda jugar la final de la Europa League, en ese caso sería positivo porque significa que estaría listo una semana antes del partido con Chile. En el caso de Gonzalo, entendemos que una vez que pase el covid tendrá que hacerse los estudios pertinentespasada la enfermedad y, si la respuesta es positiva, podremos tenerlo la semana anterior a jugar con Chile".

El 13 de junio comenzará a rodar la pelota en la Copa América, certamen que debía disputarse un año atrás pero, debido a la complicaciones que trajo la pandemia por el covid 19, se pospuso para este año. Los ojos de los argentinos, de los sudamericanos y del mundo se posarán como siempre en el capitán albiceleste. A la hora de hablar sobre el juego del 10, Scaloni manifestó: "Siempre intentamos que Messi tenga otra referencia arriba, por ejemplo como se dio contra Perú. Cuando recibía la pelota, tenía a Nicolás González, a Lautaro (Martínez), a Rodirgo (De Paul) a la derecha, a Tagliafico abierto y a Lo Celso atrás. Nuestra intención es que tenga otras variantes y normalmente que tenga dos o tres opciones arriba".

Promediando la charla, el ténico nacional se tomó su tiempo para hablar sobre la actualidad del plantel y del fútbol en general: "Nosotros apostamos al equipo, a la unión y al trabajo. Hoy se gana con el equipo. De hecho Francia, en el último Mundial, ganó porque era un equipo, no porque Mbappé jugaba en tal lugar o porque Griezmann la rompía en el Atlético, lo hizo porque fue un equipo. Cuando no tenían la pelota, diez jugadores pasaban la línea para defender, corrían y trabajaban todos y luego, en tres pases, te llegaban al arco y te ganaban. Más allá de los grandes jugadores, al final lo que te da los frutos es el equipo, el grupo, el trabajo y, si los jugadores son buenos, mejor todavía". Y agregó: "Esta generación de jugadores que nosotros tenemos, sale a la cancha a jugar, a intentar ganar los partidos y jugarlos bien. Nosotros, desde el primer día que asumimos, les dijimos a los jugadores que se pongan la camiseta, que disfruten de estar acá, que es un lugar único y que intenten dar lo máximo por su país".

Para cerrar, el entrenador argentino explicó: "Tengo la suerte de trabajar con personas que conozco toda una vida. A Walter (Samuel) lo conozco desde que tengo 10 años cuando íbamos a entrenar juntos a Newell’s, a Pablo (Aimar) de las juveniles y al Ratón (Ayala) de la Selección Mayor, son todas personas con la cual da gusto trabajar. Sabemos lo que es vivir acá dentro y la responsabilidad que tenemos pero también sabemos que al fin y al cabo esto es fútbol y que lo que hacemos, lo hacemos con enorme pasión e intentamos hacerlo lo mejor posible. Intentamos disfrutar, es imposible no hacerlo estando acá con estos jugadores, viéndolos entrenar. Para nosotros es algo maravilloso. Esperemos que se pueda plasmar con alegría para todos. No te lo puedo prometer, pero que lo vamos a intentar, lo vamos a intentar, seguro".