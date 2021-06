Llegó el frío: "advertencia violeta" para Santa Fe y otras provincias del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió hoy una "advertencia violeta" por bajas temperaturas en las zonas del centro y norte del país. Esperan valores mínimos entre los -2º y los 5º, y máximas entre los 6 y 13 grados.

La alarma implica a las provincias de:

Córdoba,

La Pampa,

Tucumán

y Entre Ríos de forma total

y, parcialmente, a Buenos Aires,

Santa Fe,

Corrientes,

Santiago del Estero,

Catamarca

y La Rioja.

"El descenso de temperaturas ocurrió por la combinación del ingreso de una masa de aire muy fría desde comienzos de esta semana que produjo el descenso de temperatura en la superficie, y ayer se dio la entrada de aire frío en altura desde la Cordillera de los Andes", dijo Cindy Fernández, meteoróloga del SMN, en diálogo con Télam.

Leer también: Córdoba amaneció bajo nieve después de 14 años

Condiciones bien frías

Asimismo, la meteoróloga indicó que "para que haya ola de frío, se tienen que registrar tres días consecutivos con temperaturas que estén por debajo de ciertos umbrales, que no son los mismos para cada localidad y están calculados a partir de datos climáticos estadísticos".

Frente a ellos, Fernández sostuvo: "Todavía no estamos transitando el pico, no se están cumpliendo los requisitos, pero eso no quita que estemos en condiciones bien frías".

Las previsiones de frío se hicieron sentir en gran parte del país, a través de la nevada en las Altas Cumbres, la zona de Calamuchita, Paravaschasca, Punilla, el oeste cordobés, Sierras Chicas y Córdoba capital.

Fuente: Ambito