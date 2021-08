Murió José Yudica, ex técnico de Colón, Newell's y Unión

Murió el Piojo, José Yudica, a los 85 años. El deceso del exfutbolista y excelso DT fue confirmado por su hijo, en redes sociales. Campeón de América con Argentinos, ganador del Metro '78 con Quilmes y campeón del torneo 87-88, con Newell's.

Con José Yudica se va un crack de la vieja guardia. Hijo de los Juegos Evita. Surgido en Newell's, figura en Boca. Se destacó como DT: campeón con Quilmes 1978, San Lorenzo 1982, Argentinos 1985 y Newell's 1988. Todos sus equipos tuvieron su impronta y carácter. Adiós Piojo.

El Piojo arrastraba serios problemas de salud y su deceso se produjo este 23 de agosto de 2021. Había nacido el 26 de febrero de 1936 en nuestra ciudad. Se formó como futbolista en Morning Star y pudo pisar la primera división: Newell's, Boca Juniors, Vélez, Estudiantes, Deportivo Cali y Talleres de Remedios de Escalada.

Luego se transformó en entrenador y en ese puesto lograría grandes objetivos: condujo a Argentinos Juniors a la Copa Libertadores de América de 1985 en la que fue su máxima hazaña, pero también sacó campeón a Quilmes en el Metropolitano de 1978 y a Newell's en la temporada 1987/1988.

Ese conjunto rojinegro jugó la final de la Libertadores, pero la perdió ante Nacional de Uruguay. La base de aquel equipo era: Scoponi; Basualdo, Theiler, Pautasso y Sensini; Martino, Llop y Rossi; Alfaro, Balbo y Almirón.

También logró ascensos a primera con el propio Quilmes y con San Lorenzo, en los albores de los años '80.

“Me sucedió en Newell's lo que quizás no le sucede a nadie: ser hincha del club, ex jugador y además entrenador campeón. Es como una de esas películas que no se olvidan”, dijo el Piojo alguna vez.