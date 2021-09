Violencia en Liga Rosarina de fútbol

La violencia se hizo una vez más presente en la Liga Rosarina de fútbol este último fin de semana, cuando en cancha de Olympia los jugadores locales le dieron una feroz paliza al entrenador de Bancario, Arnaldo Quiroga, ex jugador de la primera de Rosario Central.

Leer también: Cristian Lema contra el árbitro de Newell's vs Huracán

La agresión se desató en el segundo tiempo, cuando Quiroga recibió varios golpes de al menos cinco futbolistas rivales y contó: “Si una patada me la daban tres centímetros más arriba, era otro Villa Gesell”, en relación al crimen a golpes de Fernando Baéz Sosa en enero del año pasado.

“Para ellos era un partido crucial para clasificar, nosotros íbamos con mínimas chances”, contextualizó el entrenador en Telenoche (El Tres) y agregó: “Se dio un partido normal en el primer tiempo pero en el segundo fue una locura”.

En ese sentido detalló: “Yo venía recibiendo continuamente agravios de los jugadores, me decían que no les hable a los árbitros, que no grite, y yo nunca le falté el respeto a ninguno de ellos”.

“En un momento me empezaron a amenazar. El 9 se acerca y me escupe, el línea lo ve, y ahí me empiezan a rodear. Me tira una trompada el 2, me doy vuelta y el 9 me pega un cabezazo en la cara. Ahí ya empiezo a recibir trompadas de todos los que estaban ahí. Les vi la cara y sé quiénes son”, denunció.

Pero narró que la golpiza no terminó allí: “Después me pegan una trompada de atrás que me hace trastabillar, y el arquero me pega otra trompada que venía directo a los ojos y la nariz pero corro la cara y me pega en el maxilar. Quedé tirado ahí inconsciente. Tengo un gran hematoma y un traumatismo en el hueso”, dijo en relación a su lesión más seria.

“Es una locura lo que hicieron. El médico me dijo que si me daban una patada tres centímetros más arriba era otro Villa Gesell. Y yo tengo familia”, expresó Quiroga conmovido ante la cámara.

En ese sentido, aseguró: “Los que formamos en la Rosarina lo hacemos por pasión, por ganas de sacar a chicos de la calle y ayudarlos, somos una herramienta deportiva y social... y que te pase esto, la verdad, es un locura”.

Arnaldo Enrique Quiroga, hoy DT de Bancario a los 44 años de edad, fue jugador profesional de Rosario Central entre 1998 y 2000, donde como mediocampista jugó 32 partidos y marcó 2 goles.

Con info de Rosario3