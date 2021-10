Con ocupación plena, se avecina un fin de semana óptimo para el turismo santafesino

Ante la llegada de un nuevo fin de semana largo, autoridades del Ejecutivo provincial adelantaron que en alguna zonas la ocupación hotelera llega a la plenitud, mientras que en otras las reservas no bajan de un 85 por ciento.

"En el corredor de la Ruta 1, la Ruta 11, hablaba con el presidente de la Cámara de Cabañeros y tienen ocupaciones que están cercanas al cien por ciento, prácticamente no hay lugar en ninguno de los complejos", contó el secretario de Turismo, Alejandro Grandinetti.

"Hablando con hoteleros de la ciudad de Rosario, me comentaban -continuó el funcionario-que hay hoteles de cinco y cuatro estrellas que hoy están totalmente colmados, la gran mayoría entre el 85 y 100% de ocupación", y destacó un particular hecho que denota la recuperación progresiva de la actividad en la provincia: "En la ciudad de Santa Fe nos pasó que nos visitaba un funcionario importante nacional y no teníamos lugar para darle", relató el titular de la cartera turística.

En la misma línea, Grandinetti ponderó la existencia de programas turísticos nacionales como el PreViaje y a ello le atribuyó la estimación de que se avecina una temporada récord en la provincia. “Las expectativas son óptimas", confió.

