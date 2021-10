La santafesina Romina Bolatti conquistó dos medallas del Mundial de Bochas en Italia

Para sorpresa de muchos, las bochas es un deporte que se juega mucho en Argentina pero también en otros países del mundo. En esta oportunidad, el Mundial se desarrolló en Italia y dentro de la delegación argentina participó Romina Bolatti, santafesina oriunda de la localidad de Sarmiento.

"Traje dos medallas, las dos de bronces. En las categorías de pareja femenina y en individual. El mundial estaba confirmado desde principio de año. No sabíamos si íbamos a participar porque en Argentina no se estaba jugando, había cero competencia, no sabíamos del aislamiento ni de las vacunas. Nosotros confirmamos el viaje a fin de septiembre", explicó al aire en Cadena OH!

El problema no sólo eran los pasajes, que debieron costearse personalmente porque la Secretaría de Deportes de la Nación no aportó el dinero, sino también costearse el aislamiento en el país europeo. "Tuvimos que hablamos con el Comité Olímpico Italiano para que nos hagan pasar como corredor deportivo, entonces no teníamos que hacer aislamiento. Sí teníamos que tener las dos dosis de las vacunas, que era todo una complicación muy grande porque con algunas no te dejaban entrar".

A Romina la ayudó mucho la Federación de Santa Fe, el senador de la comunidad y su familia. "A mí me bancan y gracias a ello puedo participar. Este viaje fue muy especial, veníamos de una pandemia, de estar dos años sin competencia, mientras que en Europa pararon 3 o 4 meses sin jugar. Por ahí las expectativas no eran tan buenas, pero fuimos con la idea de dar lo mejor".

A su vez comentó que por lo que resta del año les quedan campeonatos zonales en Sarmiento, porque campeonatos internacionales no hay más. Recién a principios del año que viene se darán a conocer las competencias fuera del país.

Al respecto, en Argentina se suspendió el Campeonato Sub 18 y sub 19 que se iba a realizar en Córdoba desde este jueves. Se suspendió hasta nueva fecha por el fallecimiento ayer de Héctor Limardo, el presidente de la Confederación Argentina de Bochas que asumió en 1994. "Era inesperado, estuvimos con él antes de partir a Italia. Fue un dirigente con todas las letras, que llevó las bochas al lugar donde están hoy. Que Argentina sea reconocido a nivel internacional, el costeo de los viajes y becas. Todo ha hecho, cosas que ningún otro dirigente hubiese hecho. Es muy triste, era algo que no se esperaba. Estuvimos con él hace 10 días, estaba bien, contento, con ganas", comentó la entrevistada.

