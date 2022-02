La transformación física de Gladys, La Bomba Tucumana

Gladys, La Bomba Tucumana, reveló todos los detalles de su transformación física.

Desde hace un tiempo se hizo evidente el cambio físico de la cantante, quien decidió apostar a una modificación en sus hábitos para poder bajar de peso. Ahora, se encuentra complacida con su cambio y ha revelado cuáles son los secretos que la han llevado a conseguir esta nueva figura.

En recientes declaraciones ofrecidas por La Bomba en una entrevista en “Farándula Show”, afirmó: “Soy una mujer de 56. Estoy espléndida y sin bombacha. Divina yo. Me bañé, me perfumé, todo hermoso”, expresó la artista, una vez que mostró su nuevo look para la entrega de los Premios Carlos.

Unas horas después de esta premiación, a través de las redes sociales se conocieron los detalles sobre cómo Gladys alcanzó su nuevo peso, debido a que descubrió que usaban su nombre para hacerle promoción a productos para bajar de peso.

Además, la cantante lamentó que buscaran la forma de desacreditar el sacrificio que ha tenido que hacer para poder convertirse en una persona más saludable.

Ante esto, comentó: “De arranque ya empezamos mal. Mintieron y utilizaron mi nombre y mi imagen para decir que hicieron magia conmigo. No es cierto. Yo tengo arriba de mi cuerpo y mi mente un cambio increíble producto de cambios alimentarios. Hago un gran sacrificio para sentirme bien”, al tiempo que añadió: “Trabajé por mi salud física porque quiero verme linda. Soy una artista y quiero verme bien por ustedes”.

Este tema ha quedado en manos de sus abogados para que lo continúen por la vía legal, y espera poder llegar hasta las últimas consecuencias.

