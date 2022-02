FIFA confirmó los días para la doble fecha de Eliminatorias para el Mundial de Qatar

El Mundial de Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina, ya hay selecciones que cuentan con el pasaje en el bolsillo y en cuanto a las Eliminatorias Conmebol la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) tomó una decisión sobre la doble fecha -17 y 18- que falta disputarse de este lado del planeta fútbol.

La casa madre del fútbol mundial, quien regula todas las federaciones del deporte rey en todo el mundo y organiza la Copa del Mundo, determinó que todos los encuentros que se desarrollarán el jueves 24 de marzo y el martes 29 del mismo mes se lleven a cabo todos a la misma hora. Asimismo, la hora de referencia será las 20:30 de Brasilia, según indica el comunicado oficial de la FIFA.

No obstante, existen dos excepciones: Argentina vs. Venezuela (jornada 17) y Bolivia vs. Brasil (jornada 18).

Cuándo es el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022

La FIFA tiene programado realizar el sorteo de la fase de grupos, que se llevará a cabo entre el 21 de noviembre y 2 de diciembre, el próximo 31 de marzo de 2022. El mismo tendrá lugar en Doha, la capital de Qatar.