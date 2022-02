Gustavo Munúa: "El empate termina siendo bastante justo"

El uruguayo, en conferencia de prensa, comenzó diciendo: "Sabíamos que veníamos a un campo difícil, complicado ante un buen equipo, tienen muchas individualidades muy buenas, fue un partido muy táctico, el que se equivocaba perdía el partido, era de un gol, el que lo metía ganaba. No teníamos que perder el trabajo colectivo, ellos en el primer tiempo tomaron la iniciativa, nosotros sacamos alguna contra que hicimos algo de daño, ellos tuvieron sus opciones de centro, pero nada claro, fue un partido complicado y parejo para los dos equipos".

Y agregó: "Los cambios nos dieron frescura, nos sentimos más cómodos, ellos empezaron a saltar líneas, a jugar la segunda pelota, nosotros cambiamos el sistema, fuimos tomando seguridad y protagonismo, con buenas llegadas y teniendo lejos a Talleres de nuestro arco. Teníamos controlado el partido, nosotros tuvimos una clarísima de balón parada, ellos de penal, fueron jugadas puntuales dentro de un partido complicado".

"No es fácil venir a Talleres, con su público, empuja, es un buen equipo, pudimos haber ganado, perdido y empatado. El empate termina siendo bastante justo", destacó Munúa.

Más adelante, el charrúa sentenció: "Los cambios nos vinieron muy bien, cubrimos mejor las bandas, las segundas pelotas también, Talleres se hace peligroso así, el equipo se empezó a sentir cómodo, con piernas frescas en la mitad de la cancha, también cuando empezamos a jugar, con salidas rápidas. Algunos jugadores sienten el desgaste, son partidos intensos. Vi un partido muy parejo, más allá que Talleres tuvo más la iniciativa en el primer tiempo, el equipo supo estar, cuando recuperábamos nos faltó el último pase, pero tuvimos acercamientos que pudimos complicarlos, algunos se dieron y otros no".

"Tampoco Moyano, salvo el penal y otra jugada más, no tuvo mucho trabajo, el empate fue justo. Talleres tomó más la iniciativa, el partido se dio así, y en el final pudo haber ganado cualquiera. Vinimos a buscar la victoria, sabíamos que veníamos a un campo complicado, que nos iban a exigir, ellos venían de perder, son un equipo que no es fácil, tiene buen plantel, buenos futbolistas, está preparado para la Libertadores, sabíamos que veníamos a un campo difícil, los partidos a veces salen y otras no, pero más allá de los momentos siempre se adaptó bastante bien. El punto no deja de ser bueno porque siempre de visitante no es fácil ganar, esta liga es muy pareja, dentro de esa paridad por momentos tuvimos jugadas donde pudimos haberlo ganado, perdido y al final fue un empate", afirmó en otro tramo el exentrenador de Nacional.

En cuanto a lo que viene, dijo: "Hay que recuperar el ritmo viene siendo muy alto, tenemos que hacer mucho hincapié en eso, el punto hay que hacerlo bueno en casa. Sabemos que todo está parejo pero hay que prepararnos bien para hacernos fuertes en casa, ojalá podamos tener un buen partido ante Atlético Tucumán".

Con info de LT10