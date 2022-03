Sigue la venta de entradas en Newell's para el partido ante Atlético Tucumán

El Club Atlético Newell's Old Boys informa a sus hinchas que ya se encuentra habilitada la venta online de entradas para asistir al cotejo que se disputará este 6 de marzo en el Parque por la fecha número 5 de la Copa de la Liga Profesional.

Los y las hinchas de Newell's pueden ya adquirir su pase al estadio mediante la compra virtual del ticket desde el siguiente link: http://www.boleteriavip.com.ar.

Los valores son:

Platea Superior Este: Socio $1.400 / No socio $2.700

Platea Inferior Este: Socio $2.000 / No socio $3.300

Visera: Socio $2.500 / No socio $3.800

Tribuna Vieja Amelia: Socio $600 / No socio $1.900

Populares: $1300*

*sólo a la venta el día sábado de forma presencial por puerta 6 de 10 a 17 horas.

Asimismo, también existirá venta presencial los días sábado de 10 a 17 horas y el mismo domingo desde las 12 hasta el inicio del partido. Los leprosos deberán acercarse en dicho horario por puerta 6 para conseguir su entrada.

Cabe destacar que los socios de la institución podrán asistir al Coloso con cuota de febrero paga y la oficina de atención abrirá también el día domingo desde las 12 del mediodía y hasta el comienzo del cotejo para aquellos que deseen regularizar su situación o asociarse.