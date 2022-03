Central perdió de local ante Barracas Central

Barracas Central dio vuelta un partido increíble en el complemento y venció anoche 3 a 1 a Rosario Central en el Gigante de Arroyito, por la sexta fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

Los tantos fueron convertidos por Marco Ruben, de penal, para el local, en el primer tiempo; y Carlos Arce, Bruno Sepúlveda y Facundo Castro para el vencedor, en el complemento.

Rosario Central fue muy superior en el primer tiempo, al extremo que tuvo un 78 por ciento de posesión de la pelota, y generó las llegadas más claras.

El local monopolizó el balón con una notable paciencia para moverlo en abanico y buscar el hueco por los costados o el pase filtrado, como a los 6' cuando Blanco -el mejor jugador local- desbordó y mandó un centro al primer palo, que Ruben cabeceó de anticipo y rebotó en Ferreyra, en un córner no cobrado.

Central volvió a avisar a los 19' cuando Gamba lo ubicó bien a Ruben desde la izquierda, pero esta vez el 9 pifió el derechazo, con el que intentó definir de cachetada.

Ruben se perdió un gol increíble a los 23' cuando cabeceó solo en el primer palo otro centro de Blanco y la pelota pasó cerca del segundo poste.

Vecchio llegó libre a los 25' tras un desborde de Blanco y remató débil de derecha y se lució Gagliardo.

Hasta que a los 31' Blanco volvió a mandar un centro pasado que Gonzalo Paz desvió con un puño en la disputa del balón con Ruben, en un claro penal que el árbitro Pablo Dóvalo cobró después de varios segundos, a instancias del primer juez de línea, Juan Del Cuello.

El propio Ruben cambió el remate por gol, con un derechazo seco, abajo y a la derecha de Gagliardo, y cortó la racha de dos penales malogrados por Vecchio.

Barracas, que tuvo poco la pelota pero tocó bien por la izquierda, casi lo empata a los 43' en un tiro libre pasado de Tapia que Glaby tocó solo, pero la pelota pasó cerca del segundo palo.

Y Ruben casi aumenta a los 44' cuando recibió de Gamba por el borde del área, pasó a un defensor y remató de derecha, pero Gagliardo salvó al córner, en una gran atajada.

El partido fue otro en el complemento porque Barracas se adelantó, presionó en el medio y comenzó a atacar ante un Central que perdió la pelota y fue literalmente otro equipo, con yerros defensivos muy graves, que lo condenaron.

Barracas llegó al empate a los 10' con un córner de Mouche desde la izquierda que Komar despejó de cabeza y la pelota le quedó a Arce, quien fuera del área metió una volea de derecha que entró en el ángulo superior derecho de Servio, en el que será probablemente el mejor gol de la fecha.

El gol desconcentró más aún a Central, al extremo que a los 19' Bordón tiró un pelotazo largo, que Komar intentó jugar atrás con Servio, pero quedó corto y se fue solo Sepúlveda, quien gambeteó al arquero y definió de zurda.

Central se perdió el empate a los 38' cuando el ingresado Covea tiró un centro rasante desde la derecha, que no alcanzó a empujar Ruben.

Y a los 40' Barracas lo liquidó con un centro del ingresado Mater desde la derecha, que Martínez rechazó mal de cabeza y se la dejó al también suplente Castro, quien amagó ante tres defensores y la metió abajo, junto al poste derecho del arquero.

Así, Barracas ganó su segundo partido consecutivo de la mano de Alfredo Berti y otra vez lo dio vuelta, como contra Aldosivi.

Y Central, que jugó un buen primer tiempo que debió ganar por una mayor diferencia, se quedó en el complemento por un gol de otro partido y por dos yerros garrafales en los otros dos tantos, justo en el partido previo al clásico rosarino.

Síntesis del partido

Rosario Central: Gaspar Servio; Damián Martínez, Juan Komar, Facundo Almada y Lautaro Blanco; Walter Montoya; Emmanuel Ojeda, Emiliano Vecchio y Gino Infantino; Lucas Gamba y Marco Ruben. DT: Cristian González.

Barracas Central: Maximiliano Gagliardo; Axel Bordón, Nicolás Ferreyra, Gonzalo Paz y Brian Calderara; Carlos Arce, Dylan Glaby e Iván Tapia; Pablo Mouche, Bruno Sepúlveda y Neri Bandiera. DT: Alfredo Berti.

Gol en el primer tiempo: 33' Ruben (RC), de penal.

Goles en el segundo tiempo: 10' Arce (BC); 19' Sepúlveda (BC) y 40' Castro (BC).

Cambios: en el segundo tiempo, 18' Facundo Buonanotte por Infantino (C) y Marcelo Benítez por Montoya (C); 21' Facundo Mater por Tapia (B) y Sebastián Rincón por Mouche (B); 30' Michael Covea por Vecchio (C) y Luca Martínez Dupuy por Gamba (C); 38' Facundo Castro por Sepúlveda (B) y Juan Manuel Vázquez por Bandiera (B).

Amonestados: Ojeda y Blanco (C) y Tapia (B)

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Estadio: Gigante de Arroyito.