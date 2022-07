Más de veinte cortes por el partido Colón - Talleres

Este miércoles desde las 19.15, Colón recibirá a Talleres en el estadio Brigadier General Estanislao López de Santa Fe por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, luego del empate 1-1 de la ida en Córdoba.

El partido comenzará a las 19.15 y la apertura del estadio será tres horas antes, desde las 16.15. La policía de Santa Fe montará unos 22 cortes en las cercanías a la cancha Según informó Marcos Romero, director de Seguridad y Prevención provincial, se realizarán controles estrictos a la hinchada cordobesa y la parcialidad sabalera.

Los cortes de calles comenzarán a regir desde las 15:30 y participarán unos 550 efectivos de seguridad, más otros 120 que aportará el Ministerio de Seguridad de la provincia.

“Aquellas personas que quieran entrar al estadio sin entrada no van a poder pasar. El que no tiene entrada no va a poder llegar a la ciudad de Santa Fe”, sostuvo ante la posibilidad del arribo de más cordobeses de los previstos. La parcialidad de Talleres tendrá un lugar propio en el estacionamiento, mientras se esperan 2 mil personas del público visitante.

El combinado local, dirigido por Julio César Falcioni, perdió 1-0 este domingo en su visita a Godoy Cruz por la sexta jornada de la Liga argentina y acumula cinco partidos sin conocer el triunfo.

Talleres, que certificó un empate (1-1) este sábado ante Tigre, tampoco atraviesa un buen momento de forma en el torneo doméstico, situándose en 23° lugar tras seis fechas disputadas.

Para el cruce de Libertadores, Falcioni contará nuevamente con Rafael Delgado en el lateral izquierdo, mientras que el centrocampista Federico Lértora jugará su último partido con la camiseta de Colón.

Por su parte, el entrenador del equipo visitante, Pedro Caixinha, todavía no sabe si el extremo colombiano Diego Valoyes estará disponible este miércoles, en un partido que podría marcar su continuidad como técnico albiazul.

Colón vs. Talleres: probables formaciones

Colón: Ignacio Chicco; Eric Meza, Facundo Garcés, Paolo Goltz y Rafael Delgado; Juan Pablo Álvarez, Federico Lértora, Santiago Pierotti y Christian Bernardi; Ramón Ábila y Facundo Farías. DT: Julio César Falcioni.

Talleres: Guido Herrera; Julio Buffarini, Matías Catalán, Rafael Pérez y Enzo Díaz; Rodrigo Villagra y Cristian Oliva o Ulises Ortegoza; Francisco Pizzini, Alan Franco, Matías Esquivel o Favio Álvarez; y Federico Girotti. DT: Pedro Caixinha.