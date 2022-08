Corach aseguró que el manejo de la política de seguridad "está en manos del gobernador"

Luego de las críticas provenientes del arco opositor que suscitó la designación de Rubén Rimoldi como nuevo ministro de Seguridad, por tratarse de un comisario retirado quien ocupe un puesto de carácter político, el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, defendió el arribo del nuevo titular de la cartera y dijo que el manejo de la política de seguridad, “con todo lo bueno y con todo lo malo”, permanece en manos del gobernador de la provincia.

Corach cruzó a la oposición por intentar sacar partido de "cualquier situación" y aseveró que “si no nos corren por derecha, nos corren por izquierda”. El funcionario aseveró que, en este contexto, con nombres ya lanzados a las elecciones del 2023, “la oposición, en lugar de querer comprometerse en las soluciones, lo que hacen es objetar, así hubiésemos puesto a un premio nobel de la paz. Se busca sacar partido y ventaja de lo que sea”, dijo al aire de Cadena OH!.

En tanto, el ministro defendió el desembarco de Rimoldi en reemplazo a Jorge Lagna e insistió que, haber colocado a un policía en el Ministerio de Seguridad, “no significa que el control político y el manejo no sigan estando en manos del gobernador de la provincia. Así como tiene la potestad de decidir quién va a ser ministro, el manejo de la política de seguridad, con todo lo bueno y con todo lo malo, lo tiene el gobernador”.

Contra las críticas que apuntaron a que la designación de Rimoldi implicaría “darle todo el poder a la Policía”, Corach aseveró que “Lagna fue un claro exponente de una persona que estuvo en la política y que nunca estuvo en la policía. El gobernador, cuando tomó la decisión que sea Marcelo Sain el ministro, no lo designó para que dure un año y medio, lo designó para todo el mandato. Cuando ambos coincidieron que no estaba funcionando, el gobernador le dijo ‘hasta acá llegamos’ y lo nombró a Lagna que venía trabajando en el Ministerio de Seguridad, pero no tenía pergaminos. Ahora tomó la decisión de colocar a un comisario retirado que conoce la institución, porque entiende que, los problemas que estamos teniendo, tienen que ver con parte de la institución policial”, agregó.