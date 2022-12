Coti volvió a encender los rumores de embarazo en la casa más famosa del país

La semana pasada, una charla entre Constanza “Coti” Romero y Alexis “Conejo” Quiroga les dio a entender a los televidentes que la participante correntina se encontraba en la dulce espera, un rumor que cobró más fuerza en las últimas horas.

La participante presentó algunos síntomas como un malestar estomacal, aunque cuando “Conejo” le preguntó si sentía que estaba esperando un hijo de ambos, ella exclamó: "No, no digas eso. Ay, no digas eso por Dios".

Sin embargo, en las últimas horas, la joven se mostró muy angustiada por su situación, por lo que se acercó al confesionario a pedirle a la producción que le suministre una pastilla anticonceptiva.

La situación escaló cuando las compañeras de Coti encontraron en el baño del cuarto de mujeres la pastilla que dejó la producción y comenzaron a indagar de quién era la misma ya que se trataba de un tema muy importante.

Finalmente, Coti confesó que la píldora era de ella, aunque no habló más del tema con sus compañeras, por lo que ahora el foco estará puesto en qué ocurrirá con la joven en los próximos días.

La semana pasada, frente a los rumores de embarazo, no solo de Coti sino también de Daniela, y ante las críticas de Romina Uhrig por lo poco que se cuidan los que están en pareja en la casa, Santiago del Moro les recordó a todos que tiene preservativos a su disposición para utilizarlos, y mostró en cámara cómo se utilizan.

Fuente: Ciudad Magazine