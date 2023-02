"Manotea": las redes se ríen de Santi Maratea, su conflicto con Rial y el supuesto romance con Valdes

El protagonismo de Santiago Maratea, por un lado, por su relación con Guillermina Valdés, y por el otro por su cruce con Jorge Rial, lo colocó como blanco fácil de los memes en las redes sociales.

A modo de resumen, en Socios del Espectáculo mostraron algunos de los chistes más hilarantes contra el influencer solidario en Twitter. Así fue que Rodrigo Lussich mostró un posteo en el que se afirma que "El perro de Marcelo Tinelli es igual a Santi Manotea (sic)".

Es que más allá de la irónica semejanza entre el rostro de un cachorrito que tenía el ex de Guillermina Valdés a su lado, los detractores de Maratea le deformaron el apellido para chicanearlo con que se quedaría con dinero de las colectas que realiza.

"Siguiendo el legado de Santi Manotea, está semana me peleé con dos fans de Laje, tres peronistas de Perón, un negacionista, cinco españoles, ocho yankees, un rolinga, dos fans de YSY A y una anoréxica. Entonces, para la compost terapia me deben 839.292 dólares. Acepto mercado pago", decía otro tweet con Homero Simpson hablando con los padres de Milhouse Van Houten.

"En este país tenés dos alternativas: compostas como Santi Manotea, o trabajás como gente honesta", decía otro mensaje contra Santi Maratea.

Su pelea con Jorge Rial

Un duro intercambio de conceptos que tuvo Santi Maratea en Twitter con el abogado Carlos Maslatón derivó a su vez en un durísimo cruce de influencer con Jorge Rial en la misma red social, donde no se ahorraron epítetos.

Tras su cruce con Maslatón, Santi Maratea publicó en sus redes sociales un video donde dio cuenta de las críticas que recibe por sus colectas, y propuso hace un “compost y pasar la gorra para utilizar toda la basura que me están tirando y transformarla en algo productivo” con un link de 120 pesos.

"Cada vez que doman a Maratea en Twitter se va a llorar a Instagram y después les pide plata a sus seguidores para 'compostar' toda esa mala sangre que se hizo peleándose con alguien, en este caso Carlos Maslaton. Si no existiera habría que inventarlo a este chanta", opinó Rial.

“Compostar, el nivel de chanta”, agregó en otro mensaje Rial, y generó una respuesta directa de Maratea. "Querés que lo haga con vos también viejo maní?", le escribió el influencer desde sus redes.

"Agredís y después lloras en Instagram tratando de dar pena con tus baches emocionales. Quisiste juntar guita con Fernando Báez Sosa. Como vos te definís. Sos un miserable. Y tenés razón. Pero la careta se está cayendo", le contestó Rial.

"Veo que les gustó la idea de compostar a Rial pero no lo voy a hacer, me da paja seguir discutiendo con señores poderosos. Por otro lado no hice referencia a la esterilidad más allá de que Rial aclaro muchas veces que él no es estéril, y nunca bardearía con eso porque ni me parece mal", agregó a su vez Maratea en otro mensaje.

"Viejito maní quiere decir otra cosa, algunos lo habrán entendido pero bueno lo importante es que no voy a compostar a Rial y ojalá nunca más composte a nadie", cerró el influencer,, que compartió una serie de mensajes de sus seguidores manifestándole su apoyo.

