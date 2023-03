Gabriel Heinze: "Seguimos dando pasos, no cambio el discurso, estamos intentando cosas"

Luego de la victoria de Newell's ante Barracas Central por la fecha 6 de la Liga Profesional de Fútbol, el técnico Gabriel Heinze sostuvo que el equipo sigue dando pasos hacia adelante en busca de la identidad futbolística, reveló que no dio la charla previa al partido porque sintió que los jugadores "ya sabían lo que tenían que hacer" y volvió a hablar de Lionel Messi. "Es una decisión propia, se siente o no se siente y nadie tiene la obligación de venir", respondió sobre el futuro del 10 y la posibilidad de un desembarco en la Lepra, poco después de la amenaza que recibió en la ciudad.

"El único que debe decidir algo es la propia persona, en esto uno no debe opinar, primero hay que brindarle todo lo que tiene el club, sin mentirle. Eso es una decisión propia, se siente o no se siente, acá nadie tiene la obligación de venir, por favor déjenlo en paz a Leo", pidió el Gringo.

Sobre el rendimiento del equipo y la idea de juego, expresó: "Seguimos dando pasos, no cambio el discurso, estamos intentando cosas, hoy por primera vez no di la charla técnica, sentía ayer que me miraban y me decían 'ya sabemos', siento que no los podía ayudar porque ya saben lo que tienen que hacer y eso es muy lindo, es un mensaje para que la gente sepa nuestra verdad".

Por otro lado, destacó especialmente la actuación de Facundo Mansilla, el juvenil defensor que decidió mantener dentro de los once pese a que no tuvo un buen partido en la fecha pasada. "Hubo una gran evolución de Facundo, tanto contra Instituto como en el partido de hoy", dijo sobre el zaguero que anotó el gol del triunfo.

Otro aspecto que ponderó fue la ejecución de la pelota parada, un arma que le viene dando mucho resultado al equipo: “Le damos mucha importancia a la pelota parada. Pero hay que analizar qué se hace para llegar a esa pelota parada. La situación que generaste antes de esa pelota parada".