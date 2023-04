La vecinal Mariano Comas convocó a una concetración contra la inseguridad

La vecinal de Mariano Comas convocó a una concentración contra la inseguridad para este sábado. Será en el cantero central de Bulevard y Rivadavia. Desde la organización se pidió que sea sin tintes políticos y con banderas de argentina.

"El viernes a las 2 de la mañana robaron una puerta de aluminio del baño de caballeros de la vecinal, previo a la reunión que tuvimos el sábado por seguridad. Fue convocado todo el arco político, el Ministerio Público de la Acusación, la municipalidad y el gobierno provincial. De los legisladores no fue ninguno, ni siquiera quien nos representa en el departamento La Capital. Sólo fueron 4 concejales y 3 diputados", explicó el presidente de la institución, Facundo Ricca.

Cada concejal pudo mostrar su proyecto que llevan adelante en el Concejo, lo que para Ricca "fue válido", pero no suficiente. "Necesitábamos de todos. El vecino llevó propuestas como la ampliación de la alarma comunitaria, que ayer recibimos novedades de cómo hacerlo. Hoy ocurrió otro robo en una heladería muy importante, ayer rompieron el vidrio de un auto, intentaron robar un cartel de señalética, todavía está tirado el cartel. Esto no para, siempre son uno o dos hechos por día, estamos cansados", remarcó al aire en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

Para el entrevistado, como la problemática es multicausal se tiene que abrir el abanico y apuntar por todos lados. "Esto es una decadencia en educación, en cultura, en general, es transversal, no es sólo la policía y la justicia. Obvio que cada cual tiene que asumir su rol", dijo por último.

