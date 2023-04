Roberto Mirabella presentó su libro en Reconquista

El diputado nacional por Santa Fe, Roberto Mirabella, presentó su libro “Defendamos Santa Fe” en el Auditorio Casa del Bicentenario de Reconquista. El lanzamiento contó con la presencia del intendente de la ciudad, Enri Vallejos y más de 200 personas. Se trató de la séptima presentación luego de la ciudad Capital, Esperanza, Cañada de Gómez, Rosario, Casilda y Tostado.

“La provincia tiene una cantidad enorme de recursos, una identidad muy fuerte, una historia muy rica y recorriendo la provincia, hablando con muchísima gente, con entidades intermedias, con instituciones, clubes, entidades culturales, gremiales y empresarias, reconocemos y entendemos la diversidad y el protagonismo que tiene Santa Fe”, afirmó Mirabella. Y agregó: “En estos 200 años de historia Santa Fe ha sido protagonista, muchos santafesinos y santafesinas han sobresalido en el arte, en la cultura, en el deporte, a nivel económico productivo, a nivel científico. Así que lo que planteamos en el libro es un poco esto, la defensa de Santa Fe”

En ese contexto, el legislador nacional sostuvo que “defender Santa Fe significa también defendernos de la delincuencia, de la narco-criminalidad. Defender un futuro para nuestros jóvenes, defender el arraigo, y además que se entienda que la Argentina no empieza ni termina en Buenos Aires”. Y continuó: “Las tarifas de la luz, de la nafta, del gas, del transporte público, termina siendo más barata en Capital Federal que en el interior. Parece que es más caro trabajar y producir en el interior productivo. Con lo cual la firmeza está puesta en que este país deje de depender de Buenos Aires y que nosotros hagamos valer lo que somos y lo que tenemos”.

“Debemos tener posturas claras y definidas, que la defensa de Santa Fe no tenga una bandera política y plantándonos de la manera que corresponde ante el centralismo porteño”, afirmó el diputado. Y enfatizó: “Tiene que haber un compromiso en esta nueva etapa electoral que se avecina de todos los candidatos a Presidente, de todos los partidos políticos, de cuál va a ser el contrato social y el contrato moral que van a tener con la provincia de Santa Fe”.

Asimismo, el legislador resaltó el camino trazado por la gestión de Omar Perotti: “Nosotros queremos fortalecer este proyecto, queremos profundizar los logros, queremos hacer lo que todavía falta, ir más rápido, a fondo, avanzar más lejos. Lo que no queremos es volver atrás, lo que no queremos es cambiar de rumbo”. Y concluyó: “Me da mucho orgullo representar esta hermosa provincia, llena de talentos, que sobresale en todas las disciplinas. Más orgullo me daría gobernarla. Pero en personas como yo, los logros individuales siempre son talentos de un equipo. Por lo cual, Por encima de esto está un equipo, por encima de esto está el proyecto de transformación que estamos llevando adelante hoy de la mano del gobernador Perotti”.

Estuvieron presentes también la presidenta comunal de Villa Guillermina, Nancy Ávalos y el presidente de Aguas Santafesina, Hugo Morzan, además de empresarios, sindicalistas, representantes de organizaciones y público en general.