Kily Gonzalez fue presentado en conferencia de prensa

Este miércoles, Cristián González estuvo al mando de la primera práctica en Unión y se prepara para dirigir su primer partido frente a Atlético Tucumán el próximo viernes a las 21:30hs. Al finalizar el entrenamiento, se presentó en conferencia de prensa.

Al principio, el entrenador afirmó que las negociaciones fueron muy rápidas entre él y la dirigencia. Posteriormente, se refirió a los juveniles: "el proyecto con los jóvenes es una de las cosas que me sedujo para afrontar este desafío y lo que me queda en claro es que estos chicos están a la altura". Luego, resaltó que "venimos a ayudarlos, no a otra cosa".

Respecto a la parte emocional de los jugadores tras la salida de Sebastián Méndez, el Kily enfatizó que "el estado de ánimo de los jugadores es muy bueno" y considera que cuenta con un plantel muy bueno para seguir por la senda de la victoria.

Precisamente, con respecto a la salida del Gallego primero apuntó que "la decisión no fue la adecuada" pero luego dijo que "soy amigo y si tomó esa decisión hay que respetarla aunque, obviamente, la gente no entenderá porque es pasional".

Por último, en referencia a su estilo de juego, explicó que "Quiero un equipo protagonista, que salga a ganar donde sea. Lo que traté de hacer en Central fue eso, de juveniles que se atrevan, que no tengan miedo al error".