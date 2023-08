La defensa de Coco Sily a Caramelito Carrizo por las críticas en las redes

Tras dos meses de una relación que sorprendió y gustó por igual entre sus fans, Cecilia Caramelito Carrizo terminó su relación con Coco Sily para retomar su matrimonio con Damián Giorgiutti, y eso le generó muchas críticas en las redes sociales.

Al cruce de estos comentarios, salió el propio Coco, que en Implacables aseguró: “Estoy bien. Estoy triste como cuando termina cualquier relación, que es absolutamente lógico, pero estoy bien, estoy entero”.

“La vida tiene estas cosas, es parte de vivir. Es difícil, como les pasa a todos cuando se termina una relación, pero por suerte de la relación con Cecilia lo que me queda es todo luz. Es un ser maravilloso, luminoso. Es una gran mujer, una gran persona. Para mí, el solo hecho de haberla conocido es todo ganancia para el alma”, sentenció Sily.

Coco se hizo eco de los feos comentarios que se hicieron hacia la actriz y conductora y pidió que paren. “Ella no me hizo nada a mí, chicos. Hay que entender eso: lo único que me hizo fue bien. Lo único que me hizo fue iluminarme, entonces está mal eso, porque es parte de la vida, y los dos seguimos nuestros caminos”, explicó.

“Seguimos teniendo un lazo, porque ella trabaja en esta radio, entonces yo hablo por teléfono con ella como hablo con todos los conductores, porque yo dirijo esta radio. Entonces, no es que hubo algo feo o algo malo. No hubo nada feo ni nada malo”, reiteró, y agregó que continuará colaborando con Cecilia.

“Cecilia va a seguir trabajando en la radio, por supuesto. Tiene un programón (Tarde Extra) con Tomás (Díaz Cueto), Ahora se va a tomar unos días de descanso porque ella hizo la radio, teatro para chicos, teatro para adultos, fue un mes súper agitado”, explicó, a tiempo que se excusó de opinar respecto a la reconciliación de Caramelito con Giorgiutti.

“No lo tomen a mal, pero son cosas que tienen que ver con la intimidad de las personas y no me gustaría entrar en ese terreno. Ella tiene hijos, yo también”, señaló.

