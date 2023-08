Los Murciélagos campeones del mundo: "Necesitamos sponsors y avanzar"

La Selección Argentina masculina de fútbol para ciegos, Los Murciélagos, se consagró por tercera vez en su historia campeona del mundo, en el torneo que se jugó en la ciudad inglesa de Birmingham, al vencer en la final 2-1 por penales a China tras un empate 0-0 en tiempo regular. Con esta consagración, Los Murciélagos se ganaron la clasificación a los Juegos Paralímpicos de París 2024.

Esto se suma al título conseguido por el seleccionado femenino de fútbol para ciegas, que se consagró también en el Reino Unido por primera vez en su historia campeonas del mundo, luego de vencer por 2-1 a Japón en la final.

"Ahora más tranquilos, porque no hemos parado. Responder mensajes, dar notas, volver a la normalidad, a la rutina laboral y familiar... Acomodándonos", comentó Marcelo González, santafesino en el cuerpo técnico del equipo masculino.

"Todos los goles de la Selección fueron de Maxi, aunque erró el penal en la definición. Pero esas son las cosas del fútbol, se pusieron al hombro los otros dos compañeros, ese es el laburo de equipo", afirmó.

"La verdad que es increíble, no puedo creer que me eligieron como mejor jugador. Se nos dio contra China en la final, pudimos plasmar el resultado y traer la copa para Argentina. Todavía no caemos", comentó por otro lado Maxi Espinillo, jugador del equipo.

"Nosotros con Marcelo tenemos muy buena química, trabajamos en las concentraciones. De él depende muchas veces que hagamos los goles, nos dice cuándo patear y en qué momento", explicó en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

"Esto es un trabajo, durante el mundial fuimos corrigiendo cosas. Puedo empezar a hablar recién después de la línea punteada, de los 12 metros, depende si los árbitros lo permiten. Pero después es virtud y potencial del jugador", aclaró González.

Pedido de apoyo

"Es un fútbol costoso, la selección está en Buenos Aires, hay que costear viajes, botines, elementos. Siempre estar bien para la Selección implica muchos gastos", comentó Espinillo respecto a cómo se sostienen para poder participar.

"Se está trabajando con la Federación para conseguir sponsores. Tenemos un presidente reacio a esto, son malos gestionando. Para nosotros es muy malo", detalló el jugador.

"Había otras delegaciones que tenían marca deportiva, ropa, se les daba valor. En un año y medio somos campeones de América, del Mundo, primeros en el ranking mundial, tenemos el mejor jugador del mundo y goleador de los Paralímpicos, que es Maxi. ¿Qué más necesitan para sponsorear?", reflexionó por último González.

Escuchar también audio completo: