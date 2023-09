Scaloni encendió las alarmas sobre la salida de Messi: "Me pidió el cambio él, sino no lo saco"

Este jueves, Argentina venció por 1 a 0 a Ecuador en el estado Más Monumental por el comienzo de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Lionel Messi a los 77'ST metió un golazo de tiro libre para darle el triunfo a los de Lionel Scaloni.

En los minutos finales, el técnico mandó a la cancha a Ezequiel Palacios en lugar de Messi. En principio, no se vio ninguna molestia pero luego en conferencia de prensa, el entrenador, Lionel Scaloni admitió: "Me pidió el cambio él, sino no lo saco. Después haremos la evaluación correspondiente para ver qué tiene"

"Mañana le harán estudios. Si está bien, jugará contra Bolivia. Si no está bien, veremos qué hacemos. Aún es todo muy reciente" agregó el técnico.

Respecto a la actitud del equipo y al juego que desplegaron, Scaloni expresó: "Estoy orgulloso del partido que hicieron los chicos con el nivel de exigencia que tenía este partido. Lo jugaron como debe jugarse en Eliminatorias".

"En muchos sitios de la cancha quedamos mano a mano y ganamos muchísimos duelos, y las que perdimos, volvimos muy rápido" añadió.

Por último, el técnico destacó la actuación de Cristian Romero, una de las grandes figuras de la victoria sobre Ecuador: "No se puede decir o agregar mucho del partido que hizo. Él se cree He-Man. Es un central increíble".

"A veces debe ahorrarse algunos desplazamientos para no dejar mal parado al equipo. Igualmente, prefiero que haga eso antes de que se deje estar" cerró.