¿Qué condiciones puso Dan Breitman para imitar a Javier Milei en Bailando 2023?

Después de que Pablo Chato Prada reveló que se está definiendo cómo sería el formato humorístico dentro del Bailando 2023 (América), y dio a conocer que Dan Breitman fue propuesto para imitar a Javier Milei, el actor contó cuál es su condición.

El productor insignia del reality conducido por Marcelo Tinelli ofreció una entrevista a Agarrate Catalina, el programa radial de Catalina Dlugi por La Once Diez/Radio de la Ciudad, y confesó cómo planean abordar la parte humorística de los próximos comicios: "Estamos evaluando un montón de cosas, hay que dedicarle un tiempo al segmento de política, la idea es que Milei sea Claudio Rico, Fredy Villareal o Dan Breitman que son muy parecidos".

"Veo que hay algo de (Javier) Milei que es de cierta bipolaridad y después juega con los ojos y es efervescente. Me parece un poco complejo para hacerlo en televisión y tengo miedo de irme a un lugar donde pueda pisar el palito, el humor es disruptivo", dijo el actor en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

En nota con Catalina Dlugi en el ciclo Agarrate Catalina, agregó: "Marcelo (Tinelli) me re daría el lugar, pero me estoy metiendo con un personaje político y no puedo decir cualquier cosa. Le dije al Chato que me parece un gran desafío, pero para hacerlo necesito que me den una mano, que esté coucheado”, indicó.

Fuente: Ambito