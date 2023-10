El presidente Astore estuvo en el entrenamiento y ratificó la continuidad de Heinze

Luego de la derrota en el Clásico Rosarino frente a Central, la continuidad de Gabriel Heinze al mando de Newell's era una de las grandes incógnitas tanto para los hinchas como para los propios medios de comunicación.

Rápidamente, el Gringo, aunque se mostró atribulado en la conferencia de prensa después del partido, comunicó que tenía las fuerzas para seguir y que, por el momento, no pensaba en dar un paso al costado.

Este lunes, el presidente de la Lepra, Ignacio Astore, apareció en el predio Bella Vista mientras el plantel comenzó los entrenamientos de cara a la próxima fecha. El objetivo del mandamás Rojinegro fue mostrarle apoyo a Heinze y ratificar lo dicho antes del cotejo con los Canallas: la continuidad del técnico no estaba en juego a pesar de perder el Clásico.

En el corto plazo, el Rojinegro tendrá dos partidos de visitante frente a San Lorenzo y Tigre. Si bien en esta condición no se siente cómodo, no hay dudas de que en este momento parece la mejor opción para no incrementar el enojo de los hinchas y apurar el proceso de Heinze.

Sin dudas, el equipo deberá conseguir resultados positivos para no alejarse de los puestos de clasificación a las copas internacionales y, al mismo tiempo, no perder pisada en la actual Copa de la Liga en la que se encuentra a sólo un punto de los cuatro mejores.