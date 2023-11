La ley de Alquileres no trajo tranquilidad al mercado inmobiliario, según la Cámara Argentina de Propietarios

Enrique Abatti, miembro de la Cámara Argentina de Propietarios, habló del panorama difícil que atraviesa el mercado inmobiliario luego de la sanción de la ley de Alquileres.

En diálogo con Cadena Oh!, Abatti comentó: “La realidad es que no vino a traer, para nada, tranquilidad al mercado inmobiliario. Es un mercado sensible que, en general, son todos particulares que tienen propiedades en las cuales la mayoría fueron fruto de muchos años de ahorro y otros que incluso las heredaron. En gran parte de los casos viene a ayudar a los ingresos por jubilaciones o los ingresos magros en el contexto inflacionario que tenemos. Lo que termina ocurriendo es que repercute en todos, no solo en los propietarios, sino también en los inquilinos".

Y agregó: “Estas medidas se esperaban que haya una reducción del plazo mínimo legal, porque la realidad es que en un contexto inflacionario que nos toca atravesar, contratos de tres años es muy largo. Porque ni el propietario ni el inquilino sabe lo que va a pasar. Entonces lo que genera es que haya posiciones duras con pretensiones que los inquilinos puedan llegar a ser inalcanzables en algún punto. También hay que entender que el propietario está poniendo un bien de un valor importante ahí en juego y quiere recuperar la inversión”.

“Lo que termina ocurriendo es que el precio de inicio termina siendo más alto. El problema es multifactorial. Pero el punto importante es la inflación y como no se soluciona hay que buscar otra solución. Muchos propietarios sacan los inmuebles de alquiler, entonces hay poca oferta de inmuebles. Antes era al revés, había muchos inmuebles y pocos inquilinos y se podía negociar más el precio. Ahora el precio casi que lo pone el locador a precio de mercado, a mucha demanda y poca oferta, los precios tienden a subir”.

Para concluir, señaló: “Todavía hay poca oferta y no hay un panorama de saber si se va a solucionar en el corto plazo".

Escucha la entrevista completa acá.